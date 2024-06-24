執垃圾原來幾好搵？澳洲男年收入50萬　Fendi手袋Dyson電器都執過

澳洲一名30歲男子靠着「垃圾桶尋寶」（dumpster diving）維生，去年更藉此進帳10萬澳幣（約港幣52萬元），他曾撿過的戰利品包括Fendi包包、意大利咖啡機、黃金首飾，甚至是一整疊現鈔，讓身邊友人都大吃一驚。



悉尼一名男子靠著「撿垃圾」年收入破港幣50萬！（Instagram截圖 / @TheTrashLawyer）

《CNBC》報道，李奧納多（Leonardo Urbano）每天吃過早餐後，就會騎自行車或開車，在悉尼街上搜索垃圾堆，他過去4年藉此維生，不僅能夠支付房租，家具與生活用品幾乎不用花錢，已經數年沒有親自購買清潔用品，最近才以200美元（約1560港元）賣出一個精品包包。

李奧納多會把「垃圾」帶回家，稍加清潔或修理，一些留着自己使用，另一些在網絡上轉售，通常1、2週內就能賣出，即使乏人問津也能夠免費贈送，讓更多人加入回收利用的循環。

李奧納多於社交平台分享日常「拾荒」收穫！（按圖了解）

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他也已經養成銳利好眼光，能從堆積如山的垃圾中，一眼找到狀態良好的衣服、電腦、電視、雪櫃、燈具、裝飾畫、Dyson吸塵機等，甚至是被遺忘在衣服或包包裏的現金。去年光在垃圾桶裏就撿到849美元（約6622港元），最近還以200美元（約1560港元）賣出一個精品包。

除了垃圾桶，李奧納多也會前往雜貨店跟二手慈善商店碰運氣，因為這些地方往往堆積過多捐贈物品，被迫丟棄依然堪用的物品，包括衣服、首飾、書籍等。

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