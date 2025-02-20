一個Emoji引爆網上表情符號戰爭「女人+一杯咖啡」是什麼意思？

最近社群平台經常看見網友留言「女人☕」、「women☕」、「大杯☕」，Dcard、Threads上也有人以「☕️是啥意思」、「為什麼女人是大杯咖啡」為題好奇發問。事實上，這是帶有調侃、歧視或偏見意味的厭女用詞，2022年曾在台灣網路蔚為流行，最近這股留言風潮又開始在Threads上發酵，究竟這個網路流行emoji到底代表什麼意思？



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解密「女人☕」大杯咖啡背後的涵義

這個梗源自製片軟體Source Filmmaker（SFM）的動畫《Infomercial: The Pill》，有兩名男子看著一名女子經過，其中一位男子冷笑後說「women」，兩人隨之相視大笑，並開始猛灌咖啡，該片段於2021年時被網友剪輯成短片上傳迅速爆紅。



2022年國外網友將其傳入抖音，該用法逐漸蔓延到各大社群平台，「☕」、「大杯咖啡」演變成一種迷因梗，暗示對女性的貶抑，尤其是指女性行為不理性、情緒化等刻板印象。

「女人☕」助長性別歧視

不少網友認為「女人☕」的用法是蓄意引戰，「沒辦法接受動不動就把☕️掛出來的人，真的超不舒服」、「看到朋友用☕️罵人都不知道該怎麼辦」、「性別不該成為攻擊他人被提及的要素，不論男女，因為那是與生俱來不可改變的」。



同時，也有人認真斥責以玩笑、好玩的心態留言者，「通常使用這些厭女詞彙的人都有一個共同點：被指出這些詞彙的不當之處時，第一時間不是覺得愧疚、說自己沒注意，或者進一步傾聽對方認為不妥的原因。而是詭辯，反過來質疑提出異議者太過敏感，甚至變本加厲地羞辱」。

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跟風一時爽？emoji符號之戰

隨著「女人☕」迷因流行，甚至還發展出「男人🍼（奶樽）」一詞，部分女性網友不滿受批評，將男性形容成媽寶、巨嬰來作為反擊，「女 ☕️男 🍼，不ey（不意外）」、「是男生的話就送他這個🤏🏻🤏🏻🍼🍼🍼」、「分享一下韓國是🤏」、「我從來沒看過國外有女生在用🍼欸？通常都是用『men🍷』」。



其實，以「☕」與「🍼」來形容女性、男性，都帶有羞辱與歧視，恐加深性別偏見，千萬別因為覺得有趣，未經思考就跟風複製貼上。哲學作家朱家安於Readmoo閱讀最前線發表《為什麼你最好別用咖啡emoji污辱女人》一文，指出「☕」、「🍼」的表達方式同樣缺乏標準與內容，強調語言資源的公平使用是一種進步，能促進平等對話，才讓更多人有表達的空間。

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