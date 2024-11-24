不知個別Emoji有何含意？1個設定讓iPhone朗讀出來 直接聽懂意思
撰文：T客邦
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每年 iOS 迭代更新時，總會加入一些新的表情符號，隨著 iPhone 內建的Emoji 表情符號越來越豐富，你是否也會好奇這些 Emoji 個別代表的含意是什麼？
其實只要幾個步驟設定，就能讓 iPhone 親自朗讀所有 Emoji 的意思給你聽，跟著下方教學一一完成操作。
Emoji有何含意？
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步驟 1：
首先在設定中，下滑找到「輔助使用」選項。
步驟 2：
接著點入「語音內容」。
步驟 3：
再來，將「朗讀所選範圍」選項開啟。
步驟 4：
下一步在任一可輸入 Emoji 的軟體中，將想要朗讀的 Emoji 送出並選取起來，再來點擊「>」。
步驟 5：
找到「朗讀」選項並點選。
步驟 6：
開啟聲音，就能知道 Emoji 代表的意思。
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