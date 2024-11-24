不知個別Emoji有何含意？1個設定讓iPhone朗讀出來　直接聽懂意思

每年 iOS 迭代更新時，總會加入一些新的表情符號，隨著 iPhone 內建的Emoji 表情符號越來越豐富，你是否也會好奇這些 Emoji 個別代表的含意是什麼？



其實只要幾個步驟設定，就能讓 iPhone 親自朗讀所有 Emoji 的意思給你聽，跟著下方教學一一完成操作。

不知個別Emoji有何含意？（unsplash@domingo-alvarez-e）

Emoji有何含意？

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步驟 1：

首先在設定中，下滑找到「輔助使用」選項。

步驟 1：首先在設定中，下滑找到「輔助使用」選項。 （T客邦提供）

步驟 2：

接著點入「語音內容」。

步驟 2：接著點入「語音內容」。（T客邦提供）

步驟 3：

再來，將「朗讀所選範圍」選項開啟。

步驟 3：再來，將「朗讀所選範圍」選項開啟。（T客邦提供）

步驟 4：

下一步在任一可輸入 Emoji 的軟體中，將想要朗讀的 Emoji 送出並選取起來，再來點擊「>」。

步驟 4：下一步在任一可輸入 Emoji 的軟體中，將想要朗讀的 Emoji 送出並選取起來，再來點擊「>」。（T客邦提供）

步驟 5：

找到「朗讀」選項並點選。

步驟 5：找到「朗讀」選項並點選。（T客邦提供）

步驟 6：

開啟聲音，就能知道 Emoji 代表的意思。

步驟 6：開啟聲音，就能知道 Emoji 代表的意思。（T客邦提供）

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