超準！你最想走入哪道門？測出你內心深處「最放不下的人是誰」
撰文：ETtoday
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每個人心中都有牽掛的人，但你知道你最放不下的人是誰？
以下這個在《小紅書》爆紅的心理測驗，可以察覺出你心中最難割捨的感情，超準分析一定要試試看。
你心底深處最放不下的是誰？點圖放大開始測試：
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1.藍白色門
選擇藍白色這道門的你最放心不下的就是你的朋友，他們在你心裡佔有非常重要的地位，是你認為最寶貴的財富之一，只要他們遇到困難，你都可以不計一切的努力付出，而且你不是盲目的結交一大堆認識的人，而是會找尋志投道合、結交真心的朋友。
2.中式門
選擇中式風格門的你最放心不下的是你的父母，你的父母不僅生養你，更是付出許多關愛與呵護，把你照顧長大，不管你遇到什麼事情與困難，他們總是可以為你做到滿分，給你最好的，所以你也特別聽話、孝順，同時也很依賴他們。
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3.藍色方形門
選擇這道藍色方形門的你最放心不下的就是自己，你很獨立、有自己的主見，總是認為靠別人總會有失誤的時候，不夠安心，還不如靠自己，做事情之前都會想好方法與目標，即使遇到很多困難與阻礙，總是能夠屹立不搖的堅持下去。
4.圓形木門
選擇這扇圓形木門的你最放心不下就是愛人，你是一個很憧憬甜蜜戀愛的人，希望有一個能夠攜手一生的伴侶一起共度未來的人生，歷經各種風浪都還能保持熱戀，加上對方也是對你很好，疼愛有加，讓你特別依賴，捨不得遠離彼此。
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