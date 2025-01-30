初二僅記「7大禁忌」勿誤犯　回娘家拜年早去早回　忌穿2種顏色衫

【2025農曆新年／蛇年／初二禁忌】喜迎農曆新年第二天，初二又稱為「迎婿日」，多數民眾習慣在這天「回娘家」拜年，出嫁的女兒們回老家與父母團聚，一同享受年節熱鬧的氣氛。



然而，過年總有不少注意事項要留意，若一個不小心做錯事恐觸了霉頭，台媒《聯合新聞網》為您整理農曆初二「7大禁忌」，讓您在新的一年也能守住好運氣！

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一、年節其他時間避免回娘家

就習俗而言，嫁出去的女孩子被規定只能在初二時回娘家，若已婚的女兒選在初一或其他時間返家，恐會使娘家不吉利，也可能影響未來一年的運勢。若因特殊需求必須在初二以外的日子拜訪娘家，返家時應包個紅包象徵「帶財」。



二、回娘家不可「雙手空空」

過年拜訪親朋好友絕對不能兩手空空、什麼都不帶，回娘家也是同樣的道理，女兒回家時應準備伴手禮，這也有「帶財回娘家」的好寓意，象徵著新的一年讓大家添好運、添財氣。



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三、送禮不可是單數，「這數字」要避開

年節送禮也要小心，應注意無論是伴手禮、水果或紅包…等禮品，數量都必須要是雙數，「成雙成對」才有吉利的感覺。但切記要避開「4」這個數字，因華人對該數字較敏感、禁忌也比較多，就算是包紅包也不要出現為佳。



四、時間點很重要，回娘家應「早去早回」

傳統認為，出嫁的女兒就是「客人」，女兒需在初二這天帶女婿回娘家，但拜訪的時間可要慎選，拜年應選在中午前，最好的時間就是上午11點。



另外，女兒與女婿也盡量不要在娘家待太久，不只不能留下來吃晚餐，也不可以留下來過夜，否則會被認為是「把娘家吃到底」，恐會為娘家帶來不好的運氣。所以初二行程建議「早去早回」，讓雙方都有休息的時間。

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五、2色衣服先別穿

過年不只要穿新衣，服裝的顏色更是一大重點，因白色及黑色多是處理喪事時習慣穿著的顏色，在新年期間較不建議民眾穿搭。為配合佳節喜氣，可多多選擇顏色亮麗、繽紛的衣服。



六、灑水、洗衣服先緩緩

傳統習俗認為，初一、初二是水神的生日，為了表示對水神的敬意，這兩天民眾應不要洗衣服或灑水，這樣才能避免財運及好運氣被沖洗掉。



另外，女兒回娘家也要避免做家事，因出嫁的女兒被視為「客人」，若讓客人協助清掃，恐會破壞了娘家的好運氣。

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七、不能被人掏口袋

俗話說「欠錢別欠過年」，過年不僅不適合討錢，初二這天更要注意別被他人「掏口袋」，這個動作會被當作「其他人把你的錢掏走」，意味著自身的財運、好運氣被別人搶走，因此要特別小心，千萬不可以讓他人掏口袋。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】