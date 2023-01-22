嚦咕嚦咕新年財｜人品好自然牌品好　3套打牌電影教你洞悉人心

【嚦咕嚦咕新年財／我的超豪男友／色戒】過年在即，大家是否準備趁難得的連假搓個好幾圈麻雀，不戰見天亮不罷休～其實麻雀不止是種消遣娛樂，也能從中看出牌友的心理素質，畢竟當涉及到利益，人們總會不自覺顯露出最真實的情緒！



編輯在此整理出3部麻雀相關電影，其中角色們通透麻雀之餘，也做到了無論牌甚至情況好壞，都能勝不驕敗不餒。一起來學習他們的態度吧～（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、我的超豪男友

2018年開出票房紅盤的《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians／瘋狂亞洲富豪），是自1993年的《喜福會》以來，少數由全亞裔演員演出的荷李活電影。電影描述美籍華裔瑞秋（吳恬敏飾）陪同愛人尼克（亨利高定／Henry Golding飾）遠赴新加坡拜訪家人時，意外發現他來自超富貴家庭以及不被他的母親艾蓮（楊紫瓊飾）所接納的故事。

此電影最具代表性場景便是瑞秋與艾蓮在麻雀桌上交鋒的一幕，其中當雙方都已聽牌時，瑞秋不僅自摸且摸到同樣為艾蓮所聽的「八索」。在這關鍵一刻，與其胡牌，她選擇放槍打出手中的「八索」。瑞秋以成全艾蓮的勝利藉以表達自己的內心，也就是因為深愛尼克所以妥協放手只為不為難他和他的家人！

看到這幕，小編簡直佩服的五體投地～ 她為了顧大局而放棄即將到手的勝利，也藉此證明自己並不如艾蓮所言只有充滿個人主義的美國思想，也有願意為心愛之人犧牲與退讓的勇氣。瑞秋完美的應證了為了應對不見明朗的格局所能做出的變化。自此，瑞秋或許輸了牌局，卻顯現了誠懇且充滿底氣的態度進而贏得了艾蓮的信任，成功晉升瘋狂豪門媳婦！（要知道丟掉自摸牌需要多大的勇氣啊嗚嗚）

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二、色，戒

2007年上映，由知名導演李安執導的《色，戒》描述王佳芝（湯唯飾）假扮商人太太以此接近特務頭目易太太（陳沖飾），再設計色誘並暗殺易先生（梁朝偉飾）的故事。那個年代，官太太們平日的娛樂便是麻雀。常常在桌上你一言我一語的交換著信息，並上演著各家心懷不軌的戲碼。而在其中一場麻雀局中，易先生透過鬆章不動聲色在自家牌桌上和王佳芝勾搭上。

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易先生先是打出了一張「七筒」，也就是王佳芝想吃的牌，不料被易太太手中的一對「七筒」給碰走了。沒想到的是，易先生竟又打出一張「七筒」，也就是說他原先是刻意拆了手中一對「七筒」鬆章給心上人。最終王佳芝因吃進這關鍵的絕張而胡了牌。易先生此舉雖讓牌面與大家很是尷尬，但易太太仍不忘微笑和顯示修養的對王佳芝說「妳今天倒是手氣很好」維護了麻雀桌上的和氣。

不像一些一輸牌或遇到問題便喜怒形於色的人，易太太在一個不利於她的情況下，仍能看似毫無波瀾的駕馭著場面。她顯示了非凡的氣量與風度，因為她比任何人都明白，遇到不如意的局面比起急躁更需要穩住自己的情緒。易太太雖輸了牌局卻摸透了一段曖昧關係，自此便總是一番客氣的阻止王佳芝和先生碰面～（元配態度代表）

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三、嚦咕嚦咕新年財

2002年上映的賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》講述以打牌為生的德華（劉德華飾），擁有牌運的同時也兼具好牌技與好牌品，是眾人眼中的麻雀大俠。反之，他的女友詠琪（梁詠琪 飾）雖對他死心踏地，卻因人品差而一直求婚被拒，只因德華說過「娶老婆是一生一世的事，不可開玩笑！」（帥）

電影關鍵一幕是當德華借用爛牌教導詠琪大道理。他指出「越爛的牌越是要用心打」，舉例來說，當他們面臨對手三家都已聽牌的局面，而手邊卻只剩下炮牌時，德華秉持著永遠都要打出最好的牌的信念，笑著研究了哪一張牌是能帶來最小損失的。

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從前的詠琪總是輸了就反檯，但在德華的陪同下沉著應戰後，她終於感受到輸贏已是其次，重點是如何打出對的牌！也象徵著人生中越是事與願違就越不該放棄，只要用心就能找到好的應對方法。當她從可能賠上清一色8番到沉住氣後只小賠了3番，她得到的滿足感讓她輸得比贏的時候還開心～ 最終詠琪借助打牌開竅成為「人品好，牌品自然就好」的代表，並成功追愛結婚！

俗話說「牌品見人品」所言不假，有時透過幾場麻雀局便能明顯看出一個人的某些特性。看完以上3部電影片段，不難發現角色們的共通點是他們在牌桌上正向的態度。他們面對爛牌能做到心平氣和，也應證了為何他們面對人生逆境總能圓滿化解。希望看完這篇的大家能有所感悟，一起努力成為牌品人品兼具的牌咖吧！

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