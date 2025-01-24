新年撈起｜星馬華人新年習俗撈魚生藏3大地雷！營養師教4健康食法

撈魚生（Yusheng，又稱撈起）是新加坡、馬來西亞等東南亞國家華人，農曆新年不可或缺的飲食習俗之一，親朋好友多在大年初七的「人日」齊聚一堂，用筷子高高撈起佳餚，並喊出各種吉祥話，為了新的一年祈福。不過台灣營養師蔡宗真提醒，撈魚生也有潛在健康風險，像沾醬容易成為暗藏糖分的隱形炸彈。



撈魚生主要食材包括魚生片、蔬菜絲、炸餛飩皮及多種調味料，不僅風味多元，也涵蓋許多營養素。蔡宗真表示，雖然常見於撈魚生的魚生片包括三文魚、鯛魚或其他白肉魚，含蛋白質、Omega-3脂肪酸，及多種維他命和礦物質，有助於心血管健康和降低炎症，但孕婦或免疫力低下者，應選擇經合格處理的熟食為佳，以免吃出病症。

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蔡宗真說，撈魚生的蔬菜絲多以紅蘿蔔、白蘿蔔、青瓜、紫甘藍、芹菜等色彩鮮豔的蔬菜，富含膳食纖維、維他命A和C，及抗氧化劑，能促進腸道健康並提高免疫力，不過炸餛飩皮的成份，是以碳水化合物與油脂為主，雖然搭配花生碎粒或花生粉能增加脂肪與蛋白質，但熱量較高。

另外，蔡宗真指出，常見於的甜酸醬、酸梅膏、桔子汁等調味料，可增加撈魚生的風味，但也可能含較高的糖分與鈉，容易成為暗藏熱量的隱形炸彈。

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撈魚生的4大健康吃法

1. 選擇高品質魚生片

挑選脂肪含量較低的魚生片品種，如鯛魚等，並確保新鮮與來源安全，以降低食物中毒風險、避免攝取過多飽和脂肪。

2. 增加蔬菜比例

適量減少炸餛飩皮，增加蔬菜絲的比例，含膳食纖維的蔬菜如白蘿蔔、紫甘藍、黑木耳、秋葵等，膳食纖維能促進腸道健康，增加飽足感，並幫助控制攝取熱量。

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3. 聰明挑選、控制調味料用量

選擇低糖或自製調味料，如以新鮮檸檬汁或蘋果醋替代部分酸梅膏，減少糖分，因為調味料是隱藏的熱量來源，控制用量有助於減少攝取不必要的糖分和鈉，也可幫助消化。

4. 合理搭配其他菜餚

撈魚生若作為年菜之一時，其他的菜餚應盡量避免過於油膩或含高熱量，以確保飲食均衡，避免攝取過多脂肪和鹽份。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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