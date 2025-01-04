心理學家教3招實行「2025新年新目標」突破一成不變解決無力感

你是不是每到年末都會訂下新年新希望呢？不管是減肥10公斤、考到證書或是每天11點前睡覺，不論目標大小與否，人們都會為了新的一年制定出全新的計畫並努力去實踐它，而這樣的行為其實是被一種「新年決心效應」所驅使，不過到底該如何有效的執行自己的新年新希望，不會又被自己立的flag打臉……幾招教你擺脫軟爛的一年，徹底展開嶄新的2025年的！



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「新年決心效應」是進步的開始 還是只是在徒增煩惱？

新年決心效應（New Year's Resolution Effect）是一種心理效應，指在新年的開始，人們往往會制訂一系列的個人計畫，以改善自己的生活品質。通常這個效應的成因是被社會氛圍所影響，人們會接觸到大量新年勵志的訊息，社會輿論也會對個人的行動產生壓力，促使大家在新年中做出改變。



心理學家丹尼爾卡尼曼發現，多數人存在一種樂觀偏見的現象，盲目地高估自己的執行力和效率，急切地想要在短時間內看見有效的改變，到頭來，在一年結束後，反而一事無成，進而產生一種矛盾心理的無助感。

三招教你把新年新希望轉化為動力的催化劑

因此，我們該如何避免這樣徒勞的情況，正確地實行我們的計畫呢？大家可以按照下面幾點循序漸進的去完成。

1. 正確評估自己的意願

這是制定計畫的第一步，也是最重要的一步，你必須確定自己是否真的想要在某個領域做出改變，選擇那些對你真正重要的目標，並確保你有充分且強烈的理由去實現它，具體又令人信服的理由有助於你在感到疲憊或缺乏動力時堅持下去。



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2. 只選擇1至2個關鍵目標

限縮目標數量，選擇的目標可以傾向，雖然在短期內無法看到明顯的改善效果，但從長遠來看能極大地改善你的生活品質。比起花費精力去應付那些額外的任務，通過選擇一兩個關鍵目標，來增加成功的可能性，當你專注在一個特定領域時，較能集中精力去實施。



3. 付諸於具體的行動

將抽象的目標轉化為具體的行動計劃，並將其納入日常行程中，像是你想多花點時間陪伴家人，你可以每個月留出兩個星期五晚上，在17:30之後就封鎖你的日曆，以便將全部的注意力留給你的家人。提前規劃與新年計畫相符的具體行動與將花費的時間，可以大大提升你堅持下來的決心。



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