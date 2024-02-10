農曆新年遇長輩拷問「三不政策」避免衝突　5類答法終結尷尬話題

又到了一年一度的拷問大會，雖然春節過年期間應該是全家開心團聚的時刻，不過長輩「好心」的問候，對於年輕人來說卻是一種莫大的壓力，問題上從學業工作，下到催生催婚，到底要如何有禮貌又不失風度的回應這些尖銳的問題呢？



「空巢期」為長輩問出有限話題的主因

逢年過節親友相聚時，親戚們大多會透過交談，與每個人重新熟悉這一年來斷開的關係，這些較為年長的長輩可能正歷經所謂的空巢期（Empty Nest Syndrome），家中子女陸續離家，生活重心突然消失，資料庫只剩下過去的回憶與空虛。因此在談話時才會導致無話可說的情況，只能將話題鎖定在家務事，丟出類似「什麼時候打算結婚啊？」、「何時生小孩？」、「年終領多少啊？」、「一個月多少啊？」等讓人尷尬的問題，另外也有長輩喜歡將舊事重提，翻起舊帳如數家珍，讓聊天氣氛瞬間降到冰點。

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熱門關鍵字出現回答方式及大同小異的問句話題

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可發現，有關「過年長輩問候」的熱門關鍵字出現「話術」、「回答」、「笑說」等詞，可見在面對長輩的問題時，許多網友都會感到尷尬，也會上網查詢了解妥善回應的方法。

另外，「感情」、「壓力」、「公司」、「結婚」等關鍵字也是長輩問候時必備的話題，可看出親戚們的談話主題都圍繞在這些私人問題上。

萬用「三不政策」的問候生存法則

在這些尖銳問題中，我們到底該如何安全存活下來呢？怎麼樣的應答方式，才能讓全家心平氣和地過個好年？小編在這裡整理了非常實用的「三不政策」，傳授一些萬用的回答給大家！

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一、不要被激怒，擬好策略

當聽到冒犯的問題，先穩定好情緒、保持冷靜再回答，如果怕自己無法控制情緒，可以在事前先做好心理準備，先在心中列出一個名單擬好應對策略，不僅能增加安心感，也不會被突如其來的棘手問題問倒。

二、不用回答申論題

其實在面對問題時，可以簡短回覆就好，下面有幾句實用的必備句型教給大家。

「跟之前差不多吧。」：百搭型句型，每個問句都適用。

「我可能要再努力點吧，沒辦法，條件不夠好。」示弱型句型，可以有效地將對話馬上結束掉。

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「好的好的，我會參考。」面對指導型長輩的句型，雖然必須順應他的話，但能減少許多麻煩。

「您說得很有道理。」、「您真的很厲害欸。」面對比較愛比較以及自誇型長輩的句型，不但可以完美接話，也可以讓長輩意識到自己或許要稍加收斂。

「這不好說欸，要看大環境決定。」模稜兩可的句型，適合不斷跳針的死胡同對話，讓對方無話可說。

三、不正面對決

這是最終極的下下策，當遇到真的頑固不靈、無法溝通的長輩，在情緒爆發邊緣趕快選擇直接逃離現場，用各種藉口像是裝病、假裝接電話、躲到廚房等方式逃走，畢竟有時硬可能會造成兩敗俱傷。

事實上，過年時這些長輩的問候，並非都是故意為之，在這種許久不見的聚會場合，難免會出「尬聊」的場合，分寸沒拿捏好時就不小心變成「討人厭的大人」了，或許可以透過這樣的談話機會，強化自己的溝通技巧以及心理素質，不必將這些長輩妖魔化，別因為這幾分鐘的交流，毀了美好的春節假期。

「過年長輩問候」近一年網絡熱門關鍵字。（DailyView網路溫度計授權使用／圖片來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月05日至2024年02月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『過年長輩問候』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】