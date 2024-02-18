深圳女生靠發「新年財」衣錦還鄉：大風吹來的錢，不賺白不賺。

春節前，有的人憑「加班調休加年假，法定節假後再請兩天」，早已躺平在家享受着超長假期；春運時，有的人正在高速路上「被圍堵」、在深圳北站裏「被摩擦」，依舊一心向家；但總有人在這些時刻裏，仍然心無雜念，沉迷在賺錢的海洋裏無法自拔。



曉雯説：「與其説是沉迷，實際上還是捨不得這些『大風吹來』的錢，不賺白不賺。」在經歷了2023年的波折、動盪，體會了到了生活不易之後，一些深圳人寧願不休，也想抓住農曆新年裏「發財」的機會。當她們瞄準了一年一度的春節，及節日帶來的消費需求和客羣后，達成了「日入上千」的小成就。

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01 借勢春節搞錢，日入過千

年前，曉雯拒絕了我喝咖啡聊天的提議，因為實在是忙得抽不開身，我們只能把見面地點約在了她的工作室裏。下午2點剛抵達時，她還在抓着顧客的手，往顧客的指甲上貼着blingbling的水鑽裝飾品。

2023年初，經歷了裁員風波的曉雯，在自己家裏隔出了一個小的工作間，用來接待上門美甲顧客。從最開始的做鄰居生意，到會有顧客從小紅書找來，讓本就喜歡做美甲的曉雯，體會到工作也能是快樂的。

常言道，女生過年必備「三件套」——美甲、美髮、美容。暴漲的需求，讓曉雯的日收入在過年前達到了巔峯，忙碌程度亦然。曉雯一天至少需要接待4位顧客。「從早上9點開始，這是今天接待的第3位，然而後面是約滿的狀態，也許一直要持續到晚上11點。」在曉雯的工作室裏，美甲的價格因款式和需求的不同，收費也不同。從簡單的上色、貼鑽，到更費時的建構、雕花等，價格在89元至500元（人民幣，下同）不等。年前的時間段裏，最多的一天賺過1380元。

而從高爾夫球協會秘書、房地產協會秘書「變身」成「寵物保潔員」的常樂，則瞄準了養寵家庭洗澡的剛需，將自己「上門洗護」的生意做得風生水起。常樂的上門洗護，主要客羣是養貓家庭。短毛貓收費228元，長毛貓則加收30元。在過年期間，相較於曉雯美甲的「不漲價」，常樂的上門洗護則需要額外支付80元的服務費。

常樂説：「其實大部分顧客還是覺得划算的，訂單也沒有因為加收服務費而減少，反而『約爆了』。畢竟就算帶去寵物店洗護，過年的價格也是要上漲50%。」不過，她自己一天最多隻能完成3到4只貓的洗護，更多的洗護需求，需要派單給自己信得過的寵物美容師，自己抽點分成。但即便如此，在年前的高峯時間段裏，常樂一天最多能賺2000元。

要論最捨不得這筆錢的，估計還得屬珍穎。大學畢業就開始步入珠寶行業的她，剛開始入行只是在水貝拿貨，然後在微信上售賣，如今已在水貝擁有了自己的一個小櫃枱。「感覺黃金、鑽石、翡翠製成的各類飾品，在今年過年成為了送禮的優選項。」春節前兩個月，珍穎就開始接單接到手軟，線上線下客户絡繹不絕，她直言「忙到飯都沒時間吃」。去年的黃金珠寶熱，加上春節帶來的「好機會」，讓她在春節前兩個月時，就開始日入至少3至4千元，最高能上萬元。

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02 為了接住「潑天富貴」，我早有預謀

節前的這波消費熱潮，誰都知道抓住了就等於接到了潑天的富貴，但知易行難。曉雯早在十一結束後，就開始「預謀」要怎樣才能抓住這次「發財」的機會，同時她也對自己一天最多隻能為6位顧客提供美甲服務心知肚明。

於是，她在四個月前，就決定增加「穿戴甲」這個產品。「提前備好甲片，結合新年主題設計款式。每天忙完閒下來的時候就開始瘋狂製作，還要拍好看的圖發小紅書和朋友圈。過年了嘛，美甲作為必不可少的東西，有的人還會同時買5、6副不同款式的穿戴甲換着戴。」這種方便換款式的指甲，因為不傷指甲和更省時間，而飽受深圳女生歡迎。一副穿戴甲的售價，在78元至288元不等，同樣根據樣式和工時來定價。「有些顧客來做美甲，看到好看的還要順便買兩副送閨蜜姐妹，這也增加不少收入。」為了迎接節前蜂擁而至的顧客，曉雯還提前購入和親手製作了許多新年款的美甲配件，讓每個女生都能做上自己心儀的款式。

在深圳人看到除夕不放假新聞「炸鍋」時，珍穎正在為新年備貨挑選款式。雖然珠寶、黃金、翡翠的款式都大差不差，但還是需要去挑選一些有寓意的設計，去迎合客户的需要。比如黃金要選帶有「福」、「龍」、「平安喜樂」等字樣或圖案的，還有克重小但看起來大的；翡翠最好要拿適合長輩的顏色；鑽石珠寶可以選仿大牌的，比專櫃便宜一大半不説，還像模像樣。除了款式之外，還要提前發朋友圈預熱，最好是附帶快遞放假的時間，讓顧客有點緊迫感，趕緊下單。

珍穎苦笑着説：「其實也沒那麼簡單，很多顧客找來，只是提個簡單的需求，具體的款式還得你來幫忙推薦。每天回信息都回不過來，還要滿足線下顧客的需求。真的是忙到沒時間吃飯，打包發貨累到吐。日賺上萬元，有運氣的成分，不過已經很滿足了。」在「水貝熱」風頭正盛的當下，珍穎只能在服務上下足功夫，賺到足夠多的回頭客，才有機會「脱穎而出」。在她的努力之下，有個客户因送禮的需要，復購了三四次，每次都在大幾萬元。「這也是我日入上萬的原因之一。」

四倍工資、日薪千元，這些暴漲的數字，是不少家政保潔的「年前行情」。而常樂現在也將自己戲稱為「保潔員」，只是貓貓狗狗才是她的保潔對象。「現在上門洗護行業魚龍混雜，年前單子多，靠的還是日常的口碑和服務。」相比前兩位，常樂也許是最不需要為節前做過多準備的一個。她的節前收入高漲，全憑把功夫花在了日常。常樂最開始開始只做周邊「小生意」，如今全深圳都能提供上門洗護服務。

她提供的洗護服務，在一客一消毒的基礎上，還包括刷牙、護腳霜、擠肛門腺等護理服務。在熟悉的環境裏洗護，不僅能降低膽小的毛孩子們應激、交叉感染的幾率，還能讓寵主直接看到自家毛孩子的洗護過程，比寵物店的流程更周全細緻。為了將上門洗護做得更專業，常樂甚至還去學習了專業的寵物知識，提供的也都是挑選大品牌的進口產品。不過常樂説：「最主要還是為『放假就懶得出門』的深圳人，提供了『懶人服務』。像一些留學生、精緻白領或者小資家庭，都偏愛上門洗護。」

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03 年前「搞一票大的」，然後「衣錦還鄉」

沒敢告訴爸媽自己被裁的曉雯，即便已經買好了大年三十的車票，但在沒經歷這次「暴富」之前，她並沒有多少回家的勇氣，因為回家意味着將會有一筆不小的支出，也會有一系列關於「在深圳過的好不好」的問題。不過，年前賺的這些錢，讓經歷了生活動盪的曉雯終於獲得了安全感。「誰不想回家過年呢？看着銀行卡里的數字一點點增加，真的很有成就感呢。」

在幫顧客做指甲的時候，曉雯也經常會跟她的顧客們聊起什麼時候回家、回家會做些什麼。曉雯告訴我，在這些對話裏，她聽到了許多深圳人對過年、對回家、對團聚的期待。即便她還得繼續奮戰到大年三十的前一天，但心底對於年味的嚮往，早就被勾了起來。來做指甲的顧客們，通常也預約了做頭髮、做美容等項目。曉雯説：「其實我也提前給自己偷偷安排了，誰不想漂漂亮亮地回家過年呢？深圳女生，過年講究的就是從裏到外的精緻。就算回村暱稱會從Linda變成翠花，也不能夠輸！」而常樂在洗護的過程中，也會經常聽到類似「過年了讓毛孩子們也乾乾淨淨、漂漂亮亮迎接新年」的説法。「許多平日裏不捨得花錢，都是自己完成洗護的主人，過年也會選擇花錢讓自己的毛孩子們『爽一把』。」

在外拼搏了一整年的深圳年輕人，每逢過年回家時，總會想給家裏人帶點「好」的。主要目的不是表孝心，而是讓父母長輩們對在深圳拼搏的自己放心，證明自己過的好。但他們挑選禮品的目光，已經從尋常的過年禮盒，轉移到了更保值的黃金、翡翠等珠寶飾品上。「今年仿大牌也蠻好賣的，也許是大家都不敢放肆消費了，來深遊子回家總是『報喜不報憂』嘛，這些顯大又顯貴的飾品，可以讓父母、親戚、朋友都知道自己過得不錯。」

珍穎春節期間的顧客羣體，70%都是為了避免「被比較」的年輕人。「有客户説，包紅包的話，金額一目瞭然，有點太明顯了。送禮盒的話，還會被拿出去比較。送黃金、翡翠這類的飾品，就再合適不過了。」過年走親訪友少不了送禮，深圳人總會帶上一兩件禮物，送父母、長輩和親戚家的小孩。而1克以內價格便宜，又因做工顯大的黃金，就成為了俘獲人心的「必殺技」，顯得闊綽且大氣。

也許深圳年輕人「過年」並不像老一輩的那麼傳統，但春節前的這一波消費高峯，體現着中國人骨子裏對年的重視。「誰説深圳年輕人不重視過年呢？該回家的都回家了，該準備的都準備了，連親戚家的小孩都準備了黃金。我也賺夠了，是時候準備要收檔回家過年啦！」年27，珍穎在朋友圈發了放假通知，收拾好了鋪位，開車回了肇慶。年28，曉雯在深圳租的房門口貼上了對聯，寫好了回家過年的告示牌，但行李箱裏，還裝着沒賣完的穿戴甲和美甲工具，在過年回家的期間，繼續從身邊姐妹和親戚身上「撈」一筆。年30一早就去深圳北坐高鐵回家。常樂説「我賺了很多，但想回家的心，也一刻沒停下來。」

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