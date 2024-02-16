農曆新年後突變肥仔肥妹！善用5招健康瘦身　翻煮過年剩菜要小心

張燈結綵過新年，不知不覺攝取過多的食物或零食，加上過年運動量不足，常出現所謂的「吃飽就睡，睡醒就吃」以及不正常的生活型態，幾天連假下來，會先從體重的增加來呈現。



根據調查顯示，年節期間近5成台灣民眾運動量減少，4成民眾體重平均約增加1.7公斤，對此，台灣衛生福利部國民健康署（下稱「國健署」）也提供以下「5招」，處理剩菜不煩惱，輕鬆做出健康飲食：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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第1招：分類包裝善保存

除建議一開始就列好採買清單，避免過度購買外，最好也能依人數多寡烹煮適當份量。對於剩下的年菜，則不可在室溫下放置過久，要儘速分類、少量分裝放於冰箱。之後再取需要量出來復熱烹煮，以減少營養素流失。

第2招：充分加熱保安全

不管是存放在冷藏或冷凍的食材，食用前應充分覆熱，以免細菌滋生影響健康。

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第3招：天然食材增美味

蔬菜水果的鮮甜，是搭配過年剩菜的好幫手，不管是剝絲涼拌、切塊拌炒或當作湯底，都能增加營養又可以去油解膩。另外，善用花椒、八角、肉桂、迷迭香等天然辛香料，提升飲食的變化性，讓餐點更具風味和特色。

第4招：留心細節顧健康

傳統年菜整體來說口味較重，再次烹煮時就要更加注意，避免重複加入過多調味料和醬汁。至於一些反覆加熱的湯品，可能含有高鉀、高鈉、高普林，則減少食用或建議重新熬煮。

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第5招：多元選擇巧替換

一般來說，黃豆製品不僅低脂更是良好的蛋白質來源；另，全榖和未精製雜糧則含有豐富的維生素B群、維生素E、礦物質及膳食纖維等多種營養素，運用這些多元食材取代魚肉，讓菜餚健康，營養加分。

最後，國健署提醒，善用5招及「我的餐盤」均衡飲食的概念，就能將「剩菜」搖身一變為另一道具創意與巧思的「好菜」，另外，也別忘了把握春節最後幾天和親友出遊動一動，增加身體活動量，讓年後輕鬆無負擔的回歸正常生活！

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