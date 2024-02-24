Timberland以新年十八式為主題　推出多款龍年防水戰靴、服飾賀歲

適逢龍年，Timberland隆重推出2024年新年特別系列，以「新年十八式」為主題，釋出共十三款由服飾到鞋履的特別系列，共同迎接充滿活力的新一年。



TIMBERLAND 以新年十八式揭曉 2024 新年特別系列

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龍，作為中華傳統文化中的精神象徵之一，遨遊於東方豐富的歷史之中，蘊含著智慧、勇敢與堅不可摧的力量。 在功夫電影中，龍的形象也常幻化作其中招式，並用來體現主角的勇氣與力量。 在這次新年特別系列中，Timberland從東方神秘而強大的龍中得到靈感，巧妙地融入傳統功夫文化元素，在展現中華文化獨特魅力的同時，也為人們賦予「踢不爛」的精神。

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Timberland新年特別系列共推出四款別注鞋履，將品牌的經典設計與獨特的龍元素巧妙融合。 其中Timberland®男女同款新年特別款六吋靴款採用防水優質皮革打造，分別以喜慶紅和經典黑作為主調，細節之處銳意結合龍的節慶元素，在加厚鞋領處以金色線條勾勒出栩栩如生的龍紋，也於鞋孔和鞋帶綴以金色，和增添微妙的龍鱗暗紋材質，以低調而不失神秘地形成一幅精緻奢華的新年圖案。

本次系列中的另一個亮點為專為龍年打造的Motion 6 新年特別徒步鞋款，延續戶外徒步鞋的舒適輕便。 抓地外底採用醒目的紅黑組合，獨特大膽的撞色與設計，突顯了龍年堅不可摧的精神，讓你以勇敢的決心踏上新的冒險旅程。

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Timberland新年特別系列釋出全新的服裝風格，其男女皆宜設計的飛行員外套搭載防潑水外層，胸前和後背的可拆卸徽章裝飾寓意神龍掌管的自然元素──風、水、土、天空™，增添了龍年的特色，可以自由搭配屬於自己個性的風采。寬鬆且富有彈性的小麥色工裝褲則帶來動靜皆宜的舒適感；女款連衣裙則選用寬鬆版型，配有胸前可拆卸樹標， 可以打造舒適多變的新年風格。

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