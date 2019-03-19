【古龍小說】破解兵器譜兩大謎團　小李飛出去的刀會循環再用嗎？

古龍小說有一個有趣的排行榜，是百曉生編寫的《兵器譜》，為武林中人排名。

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《兵器譜》有兩大疑團，第一個疑團是準確度。話說第一名，用「天機棒」的孫白髮，被第二名的「龍鳳環」上官金虹所殺；上官金虹被第三名的「小李飛刀」李尋歡所殺。為什麼會發生這種事？排行榜理應有個準則，它的標準是怎樣的？

其實，《兵器譜》是「對兵器理論的領悟」的排名，不是人的排名，主要是筆試而非路試。

李尋歡曾說，他的飛刀是普通鐵匠打造的，在別人手中，只是普通飛刀，只有在李尋歡手中才叫小李飛刀，他的領悟是「普通武器變神兵」。

不過，上官金虹能做到「手中無環，心中有環」，已經不需要兵器，境界更高。

至於第一名的孫白髮，他說過：「他們自以爲『手中無環，心中有環』，就已到了武學的巔峰，其實還差得遠哩！要『手中無環，心中也無環』，到了『無環無我，環我兩忘』時，已差不多了。」

聽起來很複雜，重點是孫白髮這樣說，證明他對兵器境界上的感悟更勝一籌，筆試滿分，所以他的天機棒排在《兵器譜》首位。

以上只談境界，你近來有沒有練功，六腹腹肌是否已經合一，這都是路試，百曉生才不管哩，所以排名較後的人，戰勝排名較前的，也不足為奇。

古龍小說《多情劍客無情劍》，香港在1977年亦有拍成電影。（電影海報）

第二個疑團，是《兵器譜》第六名並沒有名字。一至五、七至十都填滿了，不少讀者猜測，第六名是「魔刀」白天羽，甚至說是百曉生本人。

但無論是誰，古龍沒道理不直說嘛。我覺得，第六名，真的沒有人。

前三名境界雖有差距，但也能一戰；第四名與第五名戰力相約；第七八名也是一組，而第八名被第四名一招秒殺。所以「七八組」的實力，比「四五組」遜色很多。

既然《兵器譜》是學院派，它的名次很可能有最低上榜要求，70分才可以奪A。雖然在人數上，你只比第五名弱，但你沒法達到第六名的水準，你就是第七名。這種想法也有點古龍的味道，大家怎麼看？

白天羽。（《新邊城浪子》劇照）

說起小李飛刀，再談一個冷知識。

你有沒有好奇，小李飛刀，例不虛發，飛刀插在敵人身上了。飛刀到底是一次性的，抑或李尋歡會把它拔出來，循環再用？

答案是，李尋歡是一個環保的人。不知何故，被小李飛刀射中的人，不少人會在死前的一刻，先把刀拔出來，為飛刀回收盡一分力。

殺青魔手的徒弟一役，青魔手的徒弟先把刀拔出來，這才斷氣，而「李尋歡俯身拾起了他的刀」，明確表示他回收飛刀。

不過，回收的過程經常遇上意外。例如荊無命被他射中了肩膀，「荊無命全沒有半分痛苦之色，大步走了出去」，身上插着飛刀走了，一去不回。

或是大歡喜女菩薩，她「反手拔出那把刀，放在嘴裏大嚼起來」，連飛刀都咬碎了，也無法回收。

即是說，李尋歡會回收飛刀，但礙於現實所限，不是每次都成功。不過他有「循環再用」的想法，值得欣賞。

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「小李飛刀：飛刀會回收嗎？」​】

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