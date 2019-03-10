【海洋奧秘】以為釣到釘　點知係怪魚　澳夫婦嚇親：史前生物咁款

海洋之大，仍然存在不少人類不知道的事。近日澳洲一對夫婦坐船釣魚時，釣到一條看起來如異形一樣的怪魚，不但沒有眼睛而且獠牙外露，十分恐怖。有專家指出，他們釣到的應該是屬於須鰻鰕虎類（Taenioides）的魚，平時十分少見，最長可以達到半米，有可能咬傷人類，但不算危險。

澳洲有一對夫婦釣到一條怪魚，專家指出該魚應該屬於須鰻鰕虎類，但單憑圖片不清楚實際品種。（fb專頁「Outback Boat Hire」圖片）

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羅斯（Andrew Rose）日前與太太何京（Tee Hokin）到澳洲北部賈比魯國家公園（Kakadu National Park）遊玩，其間在瑪莉河（Mary River）上坐船釣魚，雖然他們有「魚」上釣，但釣上來之後卻發現是一條怪魚，令兩人大吃一驚。他們形容怪魚「就像史前生物一樣，好像電影內會看到的東西」，「我當下立即想到電影《異形》，從人類肚子走出來的東西」。

他們最初以為自己釣到一支釘，所以把船停下來，打算把釘拔走，不過之後才知道不是這回事。為了將怪魚放走，他們要用鉗將魚從魚鉤拔出來，「這是唯一的方法，你不能搖牠，你沒有其他方法」。羅斯和何京都表示，他們沒有見過類似的魚，「牠的牙很尖，可以咬人，你不會想把手指放在牠附近」。

澳洲有一對夫婦釣到一條怪魚，專家指出該魚應該屬於須鰻鰕虎類，但單憑圖片不清楚實際品種。（fb專頁「Outback Boat Hire」圖片）

兩人為怪魚拍下照片之後，就將怪魚放回水裏。他們把船開回去還船給租船公司時，就將拍到的照片拿給老闆看，於是老闆又將照片放到其facebook專頁上，問：「有沒有人曾經釣到這種魚？」從照片可見，怪魚外型與蛇或是鰻魚差不多，頭部沒有眼睛，口部則有獠牙露出，報道指怪魚長約15厘米。

北部地區博物館及美術館（Museum and Art Gallery of the Northern Territory）的夏馬（Michael Hammer）博士說，被釣上水的應該是屬於須鰻鰕虎類的魚，「他們沒有眼睛，活在泥濘之下，很少會被人類看到，他們是很有趣的生物」。夏馬博士表示，如果不透過X光檢查，難以知道該條魚確實是什麼品種，而且亦有可能是新品種。

夏馬博士又提到，偶然都會有人提到類似的魚，甚至被咬到，不過牠們並不危險，「他們最多可以有半米長，當牠們有這麼大的時候，牠們真的可以咬你一口」。夏馬博士表示他們的博物館正進行研究，如果市民釣到他們，又剛好不幸刺穿了重要部位，相信牠難以生存，他建議可以將魚放到冰裏面，拿到博物館讓他們研究，不然可以拍下大量照片及向他們提供地點資料。

（ABC News）