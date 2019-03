【海洋奧秘】以為釣到釘　點知係怪魚　澳夫婦嚇親：史前生物咁款

海洋之大,仍然存在不少人類不知道的事。近日澳洲一對夫婦坐船釣魚時,釣到一條看起來如異形一樣的怪魚,不但沒有眼睛而且獠牙外露,十分恐怖。有專家指出,他們釣到的應該是屬於須鰻鰕虎類(Taenioides)的魚,平時十分少見,最長可以達到半米,有可能咬傷人類,但不算危險。

澳洲有一對夫婦釣到一條怪魚,專家指出該魚應該屬於須鰻鰕虎類,但單憑圖片不清楚實際品種。(fb專頁「Outback Boat Hire」圖片)

羅斯(Andrew Rose)日前與太太何京(Tee Hokin)到澳洲北部賈比魯國家公園(Kakadu National Park)遊玩,其間在瑪莉河(Mary River)上坐船釣魚,雖然他們有「魚」上釣,但釣上來之後卻發現是一條怪魚,令兩人大吃一驚。他們形容怪魚「就像史前生物一樣,好像電影內會看到的東西」,「我當下立即想到電影《異形》,從人類肚子走出來的東西」。

他們最初以為自己釣到一支釘,所以把船停下來,打算把釘拔走,不過之後才知道不是這回事。為了將怪魚放走,他們要用鉗將魚從魚鉤拔出來,「這是唯一的方法,你不能搖牠,你沒有其他方法」。羅斯和何京都表示,他們沒有見過類似的魚,「牠的牙很尖,可以咬人,你不會想把手指放在牠附近」。

兩人為怪魚拍下照片之後,就將怪魚放回水裏。他們把船開回去還船給租船公司時,就將拍到的照片拿給老闆看,於是老闆又將照片放到其facebook專頁上,問:「有沒有人曾經釣到這種魚?」從照片可見,怪魚外型與蛇或是鰻魚差不多,頭部沒有眼睛,口部則有獠牙露出,報道指怪魚長約15厘米。

北部地區博物館及美術館(Museum and Art Gallery of the Northern Territory)的夏馬(Michael Hammer)博士說,被釣上水的應該是屬於須鰻鰕虎類的魚,「他們沒有眼睛,活在泥濘之下,很少會被人類看到,他們是很有趣的生物」。夏馬博士表示,如果不透過X光檢查,難以知道該條魚確實是什麼品種,而且亦有可能是新品種。

夏馬博士又提到,偶然都會有人提到類似的魚,甚至被咬到,不過牠們並不危險,「他們最多可以有半米長,當牠們有這麼大的時候,牠們真的可以咬你一口」。夏馬博士表示他們的博物館正進行研究,如果市民釣到他們,又剛好不幸刺穿了重要部位,相信牠難以生存,他建議可以將魚放到冰裏面,拿到博物館讓他們研究,不然可以拍下大量照片及向他們提供地點資料。

(ABC News)