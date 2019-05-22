家中寵物蛇生蛋　連登仔大膽落鑊煎蛇蛋嚟食　中醫：不建議食用

雞蛋大家都食過，蛇蛋你又敢不敢食？近日有連登仔表示，家中飼養的寵物蛇生了蛋，其中部分未有受精，決定把蛇蛋煎熟吃掉，並上載烹調過程及成品照片。樓主的具體描述使不少人對蛇蛋有更多認識，不過網民看到圖片後，大多覺得食蛇蛋十分嘔心，難以接受，但亦有人認為蛇蛋只是蛋的一種，只要留意衛生安全，進食沒有大問題。 有蛇王接受《香港01》訪問時表示，蛇蛋可以食用，營養價值比雞蛋高。不過中醫師則指出，蛇蛋屬性溫陽，食後或因為過熱而逼出感冒，不建議食用蛇蛋。

連登仔表示，自己的寵物蛇近日生了5隻蛋，其中2隻沒有血絲，沒有受精，所以煎熟進食。（連登討論區圖片）

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樓主的帖文題為「條蛇生蛋，食得唔好嘥」，帖文起首便看到5粒蛇蛋的圖片，原來他的寵物蛇近日生蛋，其中3隻受精，2隻沒有血絲，即沒有受精，所以樓主決定將該2隻蛋煮熟進食。2粒蛇蛋在雪櫃內放一晚後稍為變形，樓主將蛇蛋解涷後就正式起爐落鑊，炮製蛇蛋。

樓主首先打碎其中一隻蛋，指可能因為蛋已經雪藏一晚，「入面質地好似煉奶咁，蛋殼邊有啲類似蛋黃質地嘅嘢」，於是將蛋內的東西先倒出來再想如何處理。樓主之後「發蛋」，蛋開始變得濃稠，「聞落味道似普通雞蛋」。由於蛋的質地太濃稠，分量亦不多，「所以決定就咁煎同加水煎兩個方法」，日後如果再有蛇蛋，才試用其他方法烹調。

第一隻「就咁煎」的蛇蛋放到油鍋後，蛋很快熟，外表似炸天婦羅。不過由於沒有前人經驗參考，樓主寧可煎熟一點，「寧願生癌煎濃啲都好過半夜坐屎塔」。煎蛇蛋成品外表金黃，與一般雞蛋分別不大。

樓主煎第二隻蛇蛋前，樓主先打蛋攪拌，蛇蛋開始近似正常雞蛋，落鑊後的變化亦與一般雞蛋差不多，很快變熟，「一倒落去就基本變硬，其他都無咩特別」。從最後成品可見，溝水後的蛇蛋煎熟後與普通煎雞蛋相似，只是不見明顯的蛋黃。

連登仔煎第二隻蛋前決定加水稀釋，外表與雞蛋變得相似。（連登討論區圖片）

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樓主試食後表示，直接煎的蛇蛋因為沒有調味，沒有特別的味道，不過口感與蜂巢豆腐相似，「幾有咬口」，如上菜時不講明是蛇蛋，進食時應該不會分辨。樓主之後試食溝水煎的蛇蛋，大讚「效果好有驚喜」，口感似「新鮮出爐嘅麥當勞熱香餅」，蛋邊有類似一般煎蛋的鬆脆口感，中間則有食肉的感覺和味道，總體感覺與吃魚差不多，「食完個口仲有陣蛋香味，但反而啱啱無溝稀煮嘅第一舊無呢個效果」。樓主直指，如果不是擔心第二日要上班，應該會吃掉整隻煎蛋。

不少網民表示，難以忍受煎蛇蛋，有作嘔的感覺。（電影《這個夏天有異性》劇照）

蛇王龐接受訪問時就指，服食蛇蛋並沒有問題，更指「營養豐富，蛋白質高，高過雞蛋㗎」，如果蛇蛋由野生的蛇產下，效果會更加好。蛇王龐又稱，食蛇蛋有多種功效，包括化疢化咳、去除風濕、降膽固醇等等，至於食法則隨個人喜歡，白烚及煎都可以。

不過中醫師陳俊傑「傑醫師」指出，蛇本身屬性溫陽，現時香港氣溫已經沒有真正的冬天，不適合食蛇，否則有可能因為過熱而逼出感冒，故此亦因而不宜進食蛇蛋。他又指中醫雖然用蛇做藥材，不過不同種類的蛇有不同功效，而蛇王提及的功效都可以被其他藥材取代，所以不建議食用蛇蛋。