最強性暗示？台女生日收老公「特別禮物」　網民笑爆：一張夠用？

老婆生日，做老公的經常會絞盡腦汁準備一份最特別的禮物🎁一名女網友在爆廢公社二館分享老公送她的生日禮物，只見照片中的5張藍色小卡分別寫上「飯票卡」、「萬用卡」、「司機卡」、「特休卡」以及「交配卡」，其中這張「交配卡」讓網友全暴動！

圖片來源：爆廢公社二館

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

交配卡➜老公自肥無誤

老公在交配卡還註明「不用多說了…快用掉吧！」到底是有多猴急啦！不過只有一張肯定是不夠用吧😳

「最大亮點是交配卡吧」、「重點是交配哈哈哈」、「哈哈哈你老公在暗示你該交配了」、「交配卡根本是爽到老公吧😆」、「老公表示，我比較期待妳趕快用交配卡，把我榨乾」、「看來地方媽媽很久沒有被服務了」、「確定交配卡一張夠用？」、「交配卡要護貝啦！還要無限次數！」

萬用卡根本最好用

有網友建議，可以使用萬用卡要求其他卡無限使用，這樣就可以無限使用卡片囉～高招😁

「萬用卡才是最棒的」、「萬用卡～請換成交配卡100張」、「萬用卡：全部的條件無期限使用😂」、「無敵萬用卡 再給我3個願望」、「用萬用卡叫他寫更多萬用卡給你用」、「使用萬用卡，全部每一種在拿365張來😁😁」、「樓主可以使用萬用卡叫老公製作100張萬用卡……如此循環😂😂😂」、「萬用卡直接先把帳戶內的現金轉過來😆」

媽媽很需要特休卡

雖然老公註明特休卡可以放假一天，但不少媽媽敲碗說不夠～不夠～

「特休至少也要有7天」、「特休一天不行 要照年資給」、「特休卡可以多發幾張嗎😂😂」、「我覺得，身為媽媽的我，只需要特休卡」、「我相信媽媽們最想要特休卡」、「我想要特休卡365張」、「只能用一次覺得太少～特休卡，我一個月至少有一次可以用😂😂」、「可以全部換成特休卡嗎😂」

還少一張信用卡💳

逛街血拼是女人與生俱來的一種本能～老公你484（是不是）還少給一張刷不爆的信用卡呢😘

「來張『信用卡』啦！！任刷😂😂」、「少一張萬用現金卡...咦？！」、「怎麼沒有一張沒有限制額度的金卡啊😂😂」、「還少了一張無限額度的信用卡😂😂😂」、「怎麼沒有無限提領提款卡跟讓妳爽爽刷開心信用卡？」、「如有一張黑卡更好」、「甚麼卡都不重要 最重要就是給我黑卡」

原PO老公送的生日禮物實在太有創意啦，讓別人的老婆都好羨慕～如果再加碼一張信用卡會更好！不過一張只能使用一次真．的．不．夠～有網友建議，既然小卡上沒標註影印無效，那快去多印幾張備用😜

延伸閱讀：

診所地上一整排健保卡排位掛號 網笑炸：丞相，洗牌囉！

兒拿別人家破萬名牌風扇當畫板 爸超崩潰：心都涼了！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：