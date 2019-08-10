【港招牌】夜幕下螢光色的誘惑　色情招牌內幕話你知！　

招牌的意義在於宣傳以招徠客人，但有一種招牌既張揚又不敢張揚，在這個城巿中獨特地存在，那就是色情招牌。招牌專家李健明在新書《你看港街招牌》中提到，他本身對色情招牌這一個冷門話題一直都很有興趣，但相關資料極難以取得，幾經辛苦才從招牌師傅麥錦生先生口中得知一二。 原來色情招牌會出現，主要是數十年前根據法應運而生的「一樓一」性工作者要招攬生意。原來當時的色情招牌很多都是由一間招牌製作公司包辦，主要在晚上才會展示，所以大多不會固定安裝，但顏色一定要鮮艷搶眼。直至近年夜總會息微，警方又曾大舉掃蕩色情招牌，現時一樓一大多不會製作招牌，改為展示螢光光管或數字，但識途老馬仍會懂的。

【你看港街招牌】現時這類招牌多以紫紅色底色為主，不像以前用黃色作底色。（非凡出版提供）

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以下是《你看港街招牌》的內容節錄：

我一直對這個冷門的課題很有興趣，然而網上資料少之又少，也不大可能向業內人士請教，加上猜測這些招牌背後可能受某些社團「管理」，所以很難取得資料。老爸很少接觸這類招牌，就算詢問另外一兩位退休膠片師傅，也沒有任何幫助。直到最近，我從招牌師傅麥錦生先生口中，終於找到一些線索。

翻查網上資料，上世紀七八十年代，色情行業昌盛，在旺角砵蘭街一帶，有不少舞廳、夜總會、桑拿等「娛樂場所」。此外，基於香港法例，同一場所內不可有超過一位性工作者提供性服務，否則會被視為賣淫集團，是違法的。「一樓一鳳」因此出現，即是一個單位內只有一位「鳳姐」。為了招攬生意，色情招牌應運而生。

色情招牌大多使用較鮮艷搶眼的顏色，例如以黃色或紫色為底色，以「賓館」、「桑拿浴室」、「舞廳」、「夜總會」為名。至於一樓一鳳，可能會直接寫「X 小姐，請上 X 樓」招徠顧客。根據麥師傅描述，七八十年代的色情招牌，主要由旺角區內的一間招牌公司製作。當時警察常常掃蕩色情招牌，記得我曾見過旺角警署停車場內，有招牌堆積如山的情況。因此色情招牌有很大的需求，由此估計這是一門很大的生意。

據說，香港的色情招牌只集中在一家招牌公司製作，這未必是由於某些社團包攬壟斷，而是製作這種招牌很難收到錢。試想當招牌剛剛造好，店家便遭警察掃蕩，那又怎樣去收錢呢？加上客戶品流複雜，要追收欠款時，更有理說不清。至於那家招牌店又為甚麼收到錢？這個嗎，暫時我還沒有調查出來呢。

很多色情招牌都不會固定安裝，只會在夜間展示，因此結構很不穩固，加上製作粗糙，又引來行人尷尬不便，帶來市容問題。

【你看港街招牌】窗外掛上螢光棒及數字招牌。（非凡出版提供）

↓↓↓ 霓虹招牌是香港特色之一 ↓↓↓

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二○○二年警方加強掃蕩，並引用刑事罪行條例，檢控色情場所「展示宣傳賣淫標誌」的人士。另一方面，根據本港刑事罪行條例，任何人公開地展示、導致，或准許公開地展示任何宣傳、或可合理地被理解為宣傳由娼妓，或由組織或安排賣淫者所提供服務的標誌，即屬犯法，一經定罪，可處監禁十二個月。由此可知，無論製作或展示色情招牌均屬違法。

二○一二年前後，香港的夜總會大都結業了，剩下來的一樓一鳳，已較少製作招牌。取而代之的是將一支螢光顏色的光管懸於門外或窗外，有些會掛上一個只有數字的燈箱，好讓顧客尋找。

書名：《你看港街招牌》，作者：李健明。（非凡出版提供）

作者：李健明

香港招牌製作者，耀華製作室接班人，

「李伯伯街頭書法復修計劃」（李漢港楷）的負責人。

致力將街頭書法家李漢的手寫筆迹整理，

集結成完整的「李漢港楷」電腦字體。

曾舉辦「新蒲崗街頭字體漫遊」、「港人港字」展覽，

帶領公眾欣賞本土招牌之美。

出版社：非凡出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。

《你看港街招牌》的作者李健明將於8月14日舉行講座，分享與此書有關的其他知識。（fb專頁「非凡出版」圖片）