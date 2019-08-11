【港招牌】看招牌切最忌鬼祟　想知多啲可入店問　但記住留意…

要數香港巿容最具特色、最容易被看到的事物，當然是一街都係的招牌，數量之多、風格之奇特，早已成為一道獨特風景。 香港街道的招牌揉合了風格、藝術、文化的元素，專門製作香港招牌的耀華製作室接班人李健明製作《你看港街招牌》一書，分享他對招牌的認識，當中包括應該如何欣賞招牌。他提到當有人在店前駐足細看招牌，難免招來店員注意，此時最忌做出鬼鬼祟祟的動作，反而可禮貌地向店方道說來意，一般情況都沒問題，李健明甚至遇過兇神惡煞的大漢追問，但亦沒有被為難。如果覺得招牌特別，更可以找比較資深的店員交談，他們會知道較多該店的歷史，但切記要留意店內情況，千萬不要阻人做生意，打開話匣時先美言幾句，那就無往而不利。

看招牌時如果有店員上前查問，只需直接說明原因，相信都不會受到留難。（資料圖片）

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以下是《你看港街招牌》的內容節錄：

我發現原來有不少人跟我一樣，喜歡在街上留意各類招牌。有些要點需要注意，跟大家分享一下。

應付店員的技巧

首先看招牌時，難免會在別人店舖面前流連，走來走去。如果在這時候知道自己被人注視，可能會令自己看似鬼鬼祟祟，心懷不軌。但要記住，自己並不是在做壞事，也不要左顧右盼，裝作看其他地方，只需看自己需要看的東西就是了。有時我也試過被店員詢問我在看甚麼。其實直接跟他說看招牌就是了，補充一下為甚麼我要看這個招牌，再說明自己對招牌有興趣就可以。通常這時店員就會停止追問，我也從沒遇過有人留難，即使出來問我的，是一位外表兇神惡煞的大漢......

遇着十分有特色的招牌，當然可以上網搜查該店的資料，但最有效的方法，就是直接走進去問店主或店員。首先是要選擇適當時機走進去，繁忙時間當然絕對不可打擾別人吧。我通常在走進去時，找年紀比較大的詢問，雖然未必是店主，但通常都會對該店的歷史比較了解的。開口的一刻，必須直接道明來意，說自己對招牌有興趣，再加上美言幾句（這個很重要！），說該店招牌很有香港特色、有歷史、很美麗等等。通常打開話題後，店主就會或多或少地向你提供該店的資料。

↓↓↓ 霓虹招牌是香港的特色之一 ↓↓↓

+ 3 + 2

拍攝技巧

看招牌難免要把招牌拍攝下來，一般而言，在店舖門口看到值得記錄的招牌，最簡便的方法，就是用電話拍攝下來。遇着店家詢問在拍攝甚麼，直接告訴他們在拍招牌便可。可以的話，給他看看剛拍攝的照片，通常店家看也不看，便返回工作崗位了。

單單使用電話拍攝招牌，效果未必最好，尤其是拍攝遠方的招牌，或者是要拍攝招牌細節，便需要一個可供遠攝的相機。單鏡反光相機拍攝照片，無疑質素最高，但如果拍攝時拿着專業相機加上「大砲」的話，難免被人懷疑你究竟是不是記者，引起別人戒備，甚至可能因此干預拍攝。現時有許多便攜相機，拍攝效果雖然不及單反，但可減少別人注意，店家亦會減低疑心，拍攝會較便利。

如果想要拍攝招牌，可能要像運動指攝一樣，準備一支長焦距鏡頭。（路透社）

相機的焦距亦需要注意。我有兩部相機，一部質素較好，可以在夜間拍攝，焦距為 24 - 200mm，適合拍攝大部分場合。日間可在坐車時拍攝街上的招牌，以連環快拍記下所需要的招牌畫面;夜間亦可拍攝霓虹及 LED 招牌，微粒不太粗，反正不是拍攝藝術照片，足夠用來記錄便可以了。另一部相機是超遠攝相機，機身稍大，但焦距長達1400mm，可以在遠處拍攝招牌及其細節，減省步程之餘，由遠方拍攝招牌，圖像較少機會變形。近看的話，因為在招牌下方，難免要仰視招牌，或者要用廣角鏡拍攝，造成變形。

如果在新建的大商場拍攝招牌照片，就要注意商場是否禁止拍攝。在那些地方用單反拍攝，肯定是自找麻煩；就算是便攜相機也可免則免。如果真的想拍一張半張，最好用電話拍攝，總之不要拍攝別人私隱，或不合法的照片就可以了。

最重要的放最後，看招牌時，要環顧四周，注意安全，小心車輛行人，不要撞車、撞人、撞燈柱。

↓↓↓ 色情招牌都是研究招牌的課題之一 ↓↓↓

書名：《你看港街招牌》，作者：李健明。（非凡出版提供）

作者：李健明

香港招牌製作者，耀華製作室接班人，

「李伯伯街頭書法復修計劃」（李漢港楷）的負責人。

致力將街頭書法家李漢的手寫筆迹整理，

集結成完整的「李漢港楷」電腦字體。

曾舉辦「新蒲崗街頭字體漫遊」、「港人港字」展覽，

帶領公眾欣賞本土招牌之美。

出版社：非凡出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。

《你看港街招牌》的作者李健明將於8月14日舉行講座，分享與此書有關的其他知識。（fb專頁「非凡出版」圖片）