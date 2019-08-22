榨菜肉絲麵只得兩條肉絲！　台網友嬲爆狠批：「詐財」肉絲麵

相信大家都吃過榨菜肉絲麵，滿滿的配料鋪在麵條上，不過一名男網友在爆怨公社PO文表示，到某購物中心點了一碗80元（台幣）的榨菜肉絲麵，但肉絲竟然只有兩條，就連榨菜也只有一點點，讓他傻眼直呼「這到底是榨菜肉絲麵，還是詐財肉絲麵！」

台網友買榨菜肉絲麵只得兩條肉絲。（Facebook@爆怨公社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

陽春湯麵是你？

這是大家印象中的榨菜肉絲麵嗎？怎麼越看越像湯麵.....（即睇網民留言▼）

老闆～肉絲呢？

難道是國王的肉絲麵？趕快仔細翻翻～不過原PO在留言處補充「我翻找二百遍了，確定只有二條」看來大概只有好兄弟看的到（誤）（即睇網民留言▼）

心意有到就好（咦）

也有人認為，榨菜、肉絲其實都有啊～確實是榨菜肉絲麵😅（即睇網民留言▼）

詐財肉絲麵QAQ

恩.....諧音取的真貼切～榨菜榨菜榨菜榨菜榨菜詐財詐財詐財詐財詐財（即睇網民留言▼）

這一碗要價80元（台幣），想必塞牙縫都不夠.....為了安慰原PO，有好心網友獻上一碗CP值超級強的榨菜肉絲麵↓ 真的是人間處處有溫暖(T_T)

有好心網友獻上一碗CP值超級強的榨菜肉絲麵。（Facebook@爆怨公社）

延伸閱讀：

密集恐懼患者勿進！他PO照協尋神祕水果 網友歪喊：姐夫王

領口鬆垮垮的心愛T恤不用丟了！日洗衣博士6步驟「像新的」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：