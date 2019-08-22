榨菜肉絲麵只得兩條肉絲！　台網友嬲爆狠批：「詐財」肉絲麵

撰文：聯合新聞網
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相信大家都吃過榨菜肉絲麵，滿滿的配料鋪在麵條上，不過一名男網友在爆怨公社PO文表示，到某購物中心點了一碗80元（台幣）的榨菜肉絲麵，但肉絲竟然只有兩條，就連榨菜也只有一點點，讓他傻眼直呼「這到底是榨菜肉絲麵，還是詐財肉絲麵！」
台網友買榨菜肉絲麵只得兩條肉絲。（Facebook@爆怨公社）
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陽春湯麵是你？
這是大家印象中的榨菜肉絲麵嗎？怎麼越看越像湯麵.....（即睇網民留言▼）
老闆～肉絲呢？
難道是國王的肉絲麵？趕快仔細翻翻～不過原PO在留言處補充「我翻找二百遍了，確定只有二條」看來大概只有好兄弟看的到（誤）（即睇網民留言▼）
心意有到就好（咦）
也有人認為，榨菜、肉絲其實都有啊～確實是榨菜肉絲麵😅（即睇網民留言▼）
詐財肉絲麵QAQ
恩.....諧音取的真貼切～榨菜榨菜榨菜榨菜榨菜詐財詐財詐財詐財詐財（即睇網民留言▼）
這一碗要價80元（台幣），想必塞牙縫都不夠.....為了安慰原PO，有好心網友獻上一碗CP值超級強的榨菜肉絲麵↓ 真的是人間處處有溫暖(T_T)
有好心網友獻上一碗CP值超級強的榨菜肉絲麵。（Facebook@爆怨公社）
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