車頂變成公廁！台男愛車慘遭「雀屎」轟炸　網民爆笑：集體肚痾？

愛車停在路邊，有時無故會遭受「雀屎」轟炸，讓不少駕駛超無奈。一名男網友在爆怨公社PO出一張照片，只見白色車身的右側車體滿滿都是鳥屎攻擊……讓原PO崩潰直呼：「現在的鳥到底是吃什麼長大的啊」😭

台男愛車慘遭「雀屎」轟炸。（Facebook@爆怨公社）

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吃了瀉藥？

難道這群鳥兒也跟人類一樣，不小心吃到瀉藥拉不停.....

點擊下圖睇下網民有咩講▼▼▼

集體拉肚子

不然就是喝了早餐店奶茶or吃了麻辣鍋～恩.....這兩種都很．通．腸。

網民都係話呢群雀仔一定係肚痾！▼▼▼

晚上是Party time

還有網友表示，凌晨真的很多鳥出沒，晚上抬頭看會雞皮疙瘩……怕.jpg

都有網民都話呢群雀仔只係夜晚開Party！▼▼▼

有網友表示，凌晨真的很多鳥出沒，晚上抬頭看會雞皮疙瘩。（爆怨公社Facebook）

停車位置很重要

不曉得原PO有沒有發現那一排都沒人停車～下次要注意是不是停在鳥廁下面啦A_A

仲有網民提醒PO泊車前要望望天，睇下電線桿有冇雀群！▼▼▼

網友也提醒了，鳥屎是酸性的，會腐蝕車子的烤漆，奉勸這位大大趕緊去洗車，下次鳥兒才會有乾淨的公廁！（咦）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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