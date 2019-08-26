半夜攞錢ATM竟嗶嗶叫？　台男拎5萬港幣遭3架警車包圍　原因係…

「太誇張了都沒超過5分鐘欸！」一名男網友表示，他想把到期的定存轉移至郵局，便趁着深夜無人時，到ATM前分兩次將20萬元（台幣、下同）提出，沒想到不到5分鐘，他的身後就出現3輛警車，讓他當下直接傻眼：「佩服佩服，台灣警察了不起！」

該名男網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，他放在某銀行的20萬元定存到期，想領出改買郵局定存，特意選在晚間11時55分到ATM領錢，想藉着12點的分界點兩次領完20萬並避開人潮：「怎麼現在ATM領錢提款機會嗶嗶叫…第1個10萬一出提款機，機器就開始嗶嗶叫個不停，害我嚇一跳，我自己的卡餒」。

原PO深夜去提出20萬，發現ATM不斷狂叫。（Facebook@爆怨公社）

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原PO以為只是提款機故障而沒有在意，豈料當他領完20萬元現金、留下兩台逼逼叫的ATM轉身要離開時：「見證奇蹟的時刻來了，我後面已經出現3台警車了，太誇張了都沒超過5分鐘欸」、「我們台灣警察真的不是只會開紅單而已，抓車手也蠻有效率的！！厲害厲害！佩服佩服，台灣警察了不起！」

網友看完紛紛留言指也想聽到ATM響▼▼▼

針對領錢上限問題，原PO表示，他有將領錢設定單筆可領6至10萬，並在晚上12點前後各領一次，因此可以一次提款20萬元；另外，員警當下確認他不是車手後，就立刻離開，PO文只是想告知網友台灣警察的效率真的很高。

原PO全文。（Facebook@爆怨公社）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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