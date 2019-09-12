【中秋節】台爸以沙田柚製作Ironman面具　神還原震撼網民：很猛

是的又來到一年一度的中秋節，除了大家有口福可以吃烤肉跟月餅，家中有一二三寶的爸媽們想必此刻心情也非常的複雜，因為隨著佳節來到，學校各種逼瘋爸媽們的作業也跟著報到，而每年遭殃的當然都不能落下柚子惹，各種雕刻的作品本編相信大家也看到疲乏了，然而今年有位爸爸玩出新創意，因為自家讀大班的兒子很喜歡鋼鐵人，他便靈機一動用柚子做成了鋼鐵人造型，不只外觀微妙微肖，重點是居然是可以分離的面具啊！

台爸以沙田柚100%神還原「鐵甲奇俠」面具！（Facebook@爆廢公社）

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海放媽媽們，神手爸硬起來！請受大家一拜～（點圖看網友留言）↓↓↓

以往碰到美勞作品，總是為母則強的份，現在終於有爸爸異軍突起了，真的是好感動QQ不外乎其他爸媽也不忘放一下自家的成果照，看著看著本編只想著爸媽真的不是隨隨便便就能當的啊...

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+ 3 + 2

大家精彩作品的背後，不知道又有多少柚子被犧牲了呢…而原PO也提到因為兒子今年大班了，所以明年開始應該就從「勞作班」正式畢業了XD不過本編奉勸這位爸爸可別高興得太早，因為有其他網友這時好意出聲提醒了

「忙完柚子又要開始想萬聖節要做什麼造型了」

...請各位爸媽節哀。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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