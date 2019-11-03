台百大網紅榜近兩成「唔係人」？　排位揭網民原來鍾意睇呢啲…

在社群平台上誰是讓你按時收看、最想點讚的？是搞笑型網紅還是遊戲型網紅？在台灣最新一份有如網紅「萬花筒」的榜單裡，揭示了網紅涉足的領域，也反映了網友的喜好。

《數位時代》與行銷科技公司愛卡拉（iKala）旗下網紅媒合平台合作，評選出「2019年台灣100大影響力網紅」，綜合考量網紅平台粉絲數與粉絲互動數，選出第一名為蔡阿嘎，第二名為這群人，第三名為館長，而分析今年榜單，可歸結出幾大現象。

先睇睇台灣100大影響力網紅調查結果（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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現象1：影片感染力強！88%百大網紅都有YouTube

在愛卡拉的網紅搜尋引擎KOL Radar中，台灣網紅只要在Facebook、Instagram、YouTube任一平台上，擁有超過1,000名粉絲，就會被納入資料庫，人數高達1.5萬人。其中，由於影片製作成本高、相當耗時費工，經營YouTube頻道的網紅占比僅23%。

然而，在前100大網紅裡，竟有88人擁有YouTube頻道，而且名列前10的就有5組人馬（蔡阿嘎、這群人、黃阿瑪、阿滴英文、眾量級）的訂閱者破百萬，難道經營YouTube平台最有助於創造影響力？

「某種程度上，看YouTube就像在家看電視，環境比較封閉，很難有號召力和共鳴，不像Facebook和Instagram可以@朋友，」傳播行銷公司One Shot總經理黃一峰分析，「因此，YouTuber必須更積極經營Facebook和Instagram這類具有強大社群力的平台，把更多觀眾導向訂閱YouTube頻道，最終的成果就是他們在三大平台上，都享有高人氣。」

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現象2：人氣擴散到電視圈 電視電影都有他們的身影

「我是偶像型的YouTuber欸，有好幾百萬人都給我訂閱。」男演員說著一口不怎麼道地的台語，一看才發現居然是人氣網紅Joeman，在台灣本土劇中「客串」演出。

「啊！我知道啦，你有拍很多英文教學影片嘛！」對於對戲女演員的回應，在該電視的YouTube頻道上，網友打趣地評論：「求阿滴心理陰影面積。」

在YouTube頻道訂閱數超過170萬、排名第20的Joeman，不是踏進電視圈的第一人。這群人中的茵聲，不但出演過《通靈少女》、電影《我的少女時代》，更獲得「國民閨蜜」的稱號。愛卡拉共同創辦人鄭鎧尹指出，愈來愈多擁有「某類知名度」的網紅，會被延攬加入電視節目，擔任客座來賓，甚至是重要角色。

除了前述兩人之外，在前10名網紅中，包括蔡阿嘎、這群人、館長、王宏哲及那對夫妻，早已透過電視節目和電視廣告，享有「TV級」的全國知名度。若再擴大範圍，反骨男孩中具綜藝效果的孫生，曾與利菁主持《麻辣天后宮》，公視也曾為博恩推出《博恩在脫口秀的前一天爆炸》系列內容。

對電視台而言，憑藉網紅的高人氣，有助於收攬新的觀眾或達到宣傳效果；網紅的知名度、影響力和粉絲組成，也會因此拓展。至於網紅在節目的表現，以及網路上的表演方式是否適用於電視，就交給觀眾評斷了。

成功擠身Top20的網紅Joeman（點圖放大瀏覽）↓↓↓

現象3：圖文超受歡迎 生活、搞笑內容居多

在榜單中，可以看出台灣網民的「口味」。內容五花八門、包羅萬象的「生活」類型網紅，人數高達26人，是第一大熱門類別，然而從當肯、八耐舜子，再到啾啾妹、廢物女友，在百大網紅中，「插畫」類型網紅人數竟高達19人、位居第二，佔總榜人數近20%；再者則是「博君一笑」的搞笑類網紅，人數為12人。

有趣的是，根據社群行銷分析網站Rival IQ統計，相比於「輪播貼文」和「影片貼文」，「圖文貼文」在社群平台的效益較高，不但發文成本低，一天可達好幾更，賺到的互動數、互動率也都不差，這些「優勢」無疑也體現在台灣插畫類網紅身上。

「圖文的『第一眼』視覺感強，並且緊扣梗圖、次文化、時事，內容很有渲染力，只要產生共鳴，很容易一鍵就分享擴散，」鄭鎧尹分析。

LINE貼圖風潮也為插畫網紅加分不少。過去，圖文部落客都是作品先紅，才販售貼圖，如今貼圖與作者的關係像是互生互長，如第74名的「廢物女友」，也是2018年銷量最高的10組LINE貼圖之一。（點圖看看「廢物女友」的漫畫作品）↓↓↓

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現象4：「不退團單飛」開發更多潛在TA！

「我們都說自己是網路的『斜槓青年』，職業非常多。」這群人TGOP團長展榮笑著說。在這群人的7位團員中，已經有5人成立了「個人頻道」，各自發揮所長，專攻音樂或戲劇等領域，其中「展榮展瑞」、「鄭茵聲 Alina Cheng」兩個頻道，也搶進本次TOP 100網紅名單中；阿滴英文裡的滴妹，個人頻道也獲得第34名的好成績。

愛卡拉將這一現象喻為日本少女團體「AKB48」的發展路徑：在團體中，透過多元的人物，吸引不同的受眾；不退團「單飛」開新頻道，則可以透過新內容，更精準開發潛在TA（特定目標族群）。

再以蔡阿嘎為例，他早在老婆二伯懷孕時，就為未出生的兒子建立了「蔡桃貴」的人物設定，如今光靠著一張張萌照，蔡桃貴在Instagram上就坐擁近95萬名粉絲，在百大網紅總排名位居12。另一個未入榜的「蔡阿嘎Life」YouTube頻道，則是分享一家人的生活日常。

蔡阿嘎所屬的大頭佛工作室曾分享，將蔡阿嘎一家區分成3個頻道，無非是想更精準地把內容「分眾」，喜歡搞笑內容的粉絲去主頻道、想看蔡阿嘎家庭生活的人去生活頻道、想被小孩萌翻天的網友，自然會追蹤蔡桃貴。

「你看，蔡阿嘎有多了解每一個平台的屬性！所以他才能從第一代網紅走到現在，」網紅經紀公司VS MEDIA台灣總經理羅佩宜說道。

這群人TGOP的7位團員中，已經有5人成立了「個人頻道」。（Facebook@thisgroupofpeople）

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】