聾少女可做KOL、視障者變自由　8個故事訴說智能手機如何改變人生

「我和我男朋友，認識10年，之前5年，我一直把他當做一個很好的朋友，突然有一天我收到了一條很長很長的短信，他把心裏所有積攢的話全都對我說了，我那天就感覺，天都崩塌了……沒有想到他也是喜歡我的，我腳都不知道該站在哪，輕飄飄的感覺一整天。」 從他們認識開始，這部手機裏的6256條短信，90%都是她男朋友發的。10年後，他依然是她的男朋友，她，也已不再用這部舊手機，然而所有的回憶，都留在了裏面。時不時的，她還會打開舊手機，看看男朋友的第一個告白短信。

彭雪，21歲，中國美術學院大四學生。（一条提供）

故事1

「不知道你睡了嗎？要是睡了就晚安。要是沒睡，就麻煩你聽聽一個小男孩羞澀的心吧，我沒有不理智，也沒有心血來潮，這是經過深思熟慮後做的表白。也許看完這個你就會疏遠我或者是甚麼，但是我還是不後悔，因為我這一生就和一個小女孩說過，這就夠了。我感覺這份愛能帶給我陽光，帶給我快樂，我就斷定這是愛。Sending all my love to you。」

今年，是彭雪和男朋友認識的第10年，2012年8月11日凌晨1點03分，她收到了他的告白短信，那一年，他們都在讀高二。

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彭雪的這部手機，現在已經不用了，但她一直捨不得扔，裏面已接收6256條消息，已發出了5467條消息，90%，都是她和男朋友的短信，一部手機，見證了他們的愛情。

在彭雪和男朋友認識的頭幾年裏，他們還只是朋友關係，也只是用QQ交流，但電腦在書房裏，在爸媽的視野之下，忙裏偷閒地聊幾句。後來，彭雪爸媽給她買了第一部手機，他們有了相對的私密性，每天都會發「早安」、「午安」、「晚安」，甚至半夜起來的時候，都會互相偷偷地發幾句話，第二天醒來看到，感覺也是挺好的。

彭雪還清晰地記得，高二凌晨收到這條告白短信時的感受：整個世界都完全不同了，腳都不知道該站在哪兒，那種輕飄飄的感覺，持續了一整天。為防止這些短信丟失，彭雪都拷貝了下來，把它發到郵箱裏，然後再拷貝到內存卡上，然後再從內存卡，轉移到備忘錄裏。這是她一生，都會珍惜的回憶。

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故事2

這是一個全盲的人在使用手機，10年前，iPhone的3GS那一代開始，VoiceOver功能可以將屏幕上的文字信息，用語音的方式朗讀給盲人。這對盲人來說，簡直是一個劃時代的標誌。

它讓每一個人在屏幕面前，變得更加平等了，也變得更加自由了。現在基本上智能手機都有一個輔助功能，通常是在設置的通用下面，然後蘋果系統裏面的叫VoiceOver，Android系統裏面自帶的叫Talk Back，都是免費的，是系統出廠的時候就有的。

10年前，蔡聰去上長春大學特殊教育學院的時候，爸爸說給你買個手機吧，方便聯繫。蔡聰說買手機有甚麼用呢？我們宿舍有電話啊，其實他那個時候很抗拒，是因為同學們用手機，更多是短信聊天，談戀愛，而他作為全盲人，連自己發個短信，都做不到。

他必須靠身邊人的幫忙：「你幫我打一下字，發給我對象？」蔡聰覺得很悲哀：作為一個盲人，連談戀愛的隱私都沒有。

後來有了智能手機的VoiceOver功能後，蔡聰學打字、學發短信微信，還研究怎麼裝上QQ，他內心的那種欣喜，其實不僅僅因為接觸到一個新事物，而是突然覺得，「我終於跟這個世界上的大多數人一樣了！」以前，蔡聰在路邊打車是一件非常麻煩的事情，只能傻站在路邊伸着手，等哪個好心的司機願意停下來。

現在，他可以用網約車，讓司機來接他。現在司機都不太好意思拒載，因為他手上還掌握着給司機打分的權利。以前蔡聰出去開會，總要問同行的人，我們今天發的資料上，都寫着甚麼？會議的日程是甚麼？現在不用了，資料拿到手，拿手機一拍，它馬上就能識別出來。去超市購物也一樣，手機一掃，價格就語音報出來。

蔡聰覺得，活了30年，「我終於體驗到一個人可以自如生活、自如做決定的自由感！我每次想到這一點，都會淚流滿面。」

蕾歐娜，聾人，90後網絡主播。（一条提供）

故事3

蕾歐娜是一個90後網絡主播，是大家心中的元氣美少女。娜娜和其他的美女主播很不一樣，她是個聾人。小時候的高燒導致她又聾又啞，通過努力，16歲才能勉強說話。說話不是她的長項，而這個工作卻要求她說個不停。正是手機，改變了她的命運。

因為父母的過度保護，經濟上不獨立的娜娜，無法選擇自己真正喜歡的東西。她的前幾部手機都是爸媽買的，後來談了個朋友，也給她買了手機，然而他又劈腿了……

一直以來，娜娜都覺得自己是啃老族，不獨立。娜娜的夢想是當一個演員，但父母希望她過平平安安的日子。為了追求夢想，娜娜把之前的工作給辭了，為此，和爸媽的矛盾升級，她離家出走了。

娜娜去報名了表演班，各種班。但是各種班需要交學費，她一分錢都沒有帶出來，只能去拼命打工賺錢，比如說去當個模特，各種兼職，她甚麼都去幹。然後慢慢錢積累起來了，交了學費。再後來，靠自己賺的錢，買了手機。然後，開始了做主播。

「在離家出走之前，我的生活狀態就像是被人支配的木偶。但現在，我可以用自己的雙手去買我想要的東西，用手機，獨立工作，獨立做人！」

故事4

因為價格不貴，又不經摔，現在的智能手機竟成了撒氣工具！朱春龍的爸爸，只要打電話的時候一不爽，就摔摔摔，家裏抽屜裏，躺了12具破碎的手機屍體。

不過，這也是最近幾年才頻繁發生的事。10年前，他爸還在用諾基亞，那時候手機又貴又硬，摔不起，也摔不動。現在智能手機比較便宜，有時候想換個新的，就找個藉口把它摔了。朱春龍每次假期回家，總能看到抽屜裏多出來摔碎的手機。

因為他沒實力買手機，所以他不敢隨便摔手機，只有爸爸有資格這麼做。「手機，成了他這十年的發洩工具了。」

徐嘉義，25歲，自由職業者。（一条提供）

故事5

徐嘉義用手機將近十幾年了，換下來的舊手機，放着不用有點可惜，賣又值不了甚麼錢，而且還擔心隱私洩露，於是，爸媽成了舊手機的接盤俠。

然而手機越來越智能了，也就有了尷尬。有時候他跟爸媽說：「我去下圖書館……」然後之後有一天他爸爸會來問，那天你跟誰誰誰出去玩了？吃了甚麼東西？徐嘉義當時就挺懵逼的，他們是怎麼知道的？

後來他們把手機給他看，原來都是iCloud同步到老爸手機裡面去了！簡直五雷轟頂！舊手機給爸媽的時候，他竟忘了換帳號，照片、信息、聊天記錄什麼的，全部同步了……

徐嘉義跟關係比較好的異性朋友，偶爾會用「親愛的」、「寶貝」的稱呼，現在年輕人不都這樣嘛？然而爸媽看到就特別擔心：「你女朋友太多了，也不是很好吧？你注意一下嘛，好嗎？」

「我用手機十年了，手機越來越方便了，但是有的時候越方便越尷尬。」

小北，25歲，銷售（一条提供）

故事6

小北用手機到現在，剛好10年，那年她15歲，要離家上高一，爸媽就買了一部手機方便聯繫。2014年她畢業後來上海工作，三四個月之後，就丟了第一部手機，到現在，已經丟了3部了。

第一次丟手機是在過馬路的時候，變綠燈走路，她感覺到後面好像有個人撞了一下，但是當時警惕性不是很高，再拿手機的時候，就發現被偷了。第二次丟手機是在公交車上，下車時非常擠，她的包被擠到了身後。下車之後要拿手機導航的時候，發現沒了。

作為銷售，她經常在外面跑業務，他們公司有個規定，老闆的任何電話和微信，如果超過3個小時沒回覆，就算當天曠工。手機被偷的當天，她失聯了一整天，所以差點因為這件事被開除。現在有了手機，老闆、客戶，就希望隨時隨地都能聯繫到你，覺得你理應隨時隨地待命。

「如果有可能，真想過一天沒有手機的生活啊。」

說到手機10年，果粉是繞不開的話題， 這是一個果粉的戰利品。（一条提供）

故事7

說到手機10年，果粉是繞不開的話題，這是一個果粉的戰利品。

薛一凡一共有十幾部iPhone。高考結束的那個下午，他媽媽給了他一部黑色的iPhone4，那天他玩了一個下午的賽車遊戲，之前從來沒有想過一款手機居然可以這樣玩。從那天開始，愛上了iPhone，接下來的每一代，他都沒有錯過。

薛一凡，25歲，項目經理，10年果粉。（一条提供）

他最狂熱的時候是2013年，iPhone5S發售的那一天，他一個人穿著兩件外套，在英國9月的寒風中站了一個晚上。結果好不容易排到的時候，iPhone5S土豪金被前面10個人一人一麻袋裝走了……

沒有手機的日子，到底有多焦慮？有一次，薛一凡的手機摔壞了，拿去店裏修。那一整天，他都感覺特別特別的焦慮，時不時地會伸手去摸左邊的口袋。當天晚上他就迫不及待地拿回手機，結果打開微信一看，其實也沒有幾條信息，而且也不是甚麼重要的事情。每個人都把自己想得很重要，很有存在感，但其實在大多數人的眼裏，你甚麼都不是……

閏丫，27歲，金融從業者（一条提供）

故事8

大三的時候，閏丫爸爸送給她一部iPhone 4S。這部手機她用了將近3年，手機裏面沒有歌，沒有視頻，也沒有很多花哨的APP，但有很多照片。有一天充電的時候，整個手機主板被燒掉，裏面的照片，全都找不回來了。然後那些回憶，也都像被抽掉一樣，讓閏丫有一種恍惚感。

有一張照片讓她特別捨不得，那是她在英國讀書的時候，媽媽去英國看她，然後閏丫送媽媽回中國時，當時看着媽媽瘦瘦小小的背影，在格拉斯哥機場變得越來越小，她偷偷拍下那張照片，心裏感觸特別多。

因為工作的原因，閏丫跟媽媽相聚的時間非常短，也很少打電話。她們在相處過程中雖然有很多爭吵，但是每次她看到手機裡的那張照片，她都會提醒自己，「我很愛她，她也很愛我。」

閨丫與媽媽。（一条提供）

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