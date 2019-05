聾少女可做KOL、視障者變自由　8個故事訴說智能手機如何改變人生

「我和我男朋友,認識10年,之前5年,我一直把他當做一個很好的朋友,突然有一天我收到了一條很長很長的短信,他把心裏所有積攢的話全都對我說了,我那天就感覺,天都崩塌了……沒有想到他也是喜歡我的,我腳都不知道該站在哪,輕飄飄的感覺一整天。」 從他們認識開始,這部手機裏的6256條短信,90%都是她男朋友發的。10年後,他依然是她的男朋友,她,也已不再用這部舊手機,然而所有的回憶,都留在了裏面。時不時的,她還會打開舊手機,看看男朋友的第一個告白短信。

彭雪,21歲,中國美術學院大四學生。

故事1

「不知道你睡了嗎?要是睡了就晚安。要是沒睡,就麻煩你聽聽一個小男孩羞澀的心吧,我沒有不理智,也沒有心血來潮,這是經過深思熟慮後做的表白。也許看完這個你就會疏遠我或者是甚麼,但是我還是不後悔,因為我這一生就和一個小女孩說過,這就夠了。我感覺這份愛能帶給我陽光,帶給我快樂,我就斷定這是愛。Sending all my love to you。」

今年,是彭雪和男朋友認識的第10年,2012年8月11日凌晨1點03分,她收到了他的告白短信,那一年,他們都在讀高二。

彭雪的這部手機,現在已經不用了,但她一直捨不得扔,裏面已接收6256條消息,已發出了5467條消息,90%,都是她和男朋友的短信,一部手機,見證了他們的愛情。

在彭雪和男朋友認識的頭幾年裏,他們還只是朋友關係,也只是用QQ交流,但電腦在書房裏,在爸媽的視野之下,忙裏偷閒地聊幾句。後來,彭雪爸媽給她買了第一部手機,他們有了相對的私密性,每天都會發「早安」、「午安」、「晚安」,甚至半夜起來的時候,都會互相偷偷地發幾句話,第二天醒來看到,感覺也是挺好的。

彭雪還清晰地記得,高二凌晨收到這條告白短信時的感受:整個世界都完全不同了,腳都不知道該站在哪兒,那種輕飄飄的感覺,持續了一整天。為防止這些短信丟失,彭雪都拷貝了下來,把它發到郵箱裏,然後再拷貝到內存卡上,然後再從內存卡,轉移到備忘錄裏。這是她一生,都會珍惜的回憶。



故事2

這是一個全盲的人在使用手機,10年前,iPhone的3GS那一代開始,VoiceOver功能可以將屏幕上的文字信息,用語音的方式朗讀給盲人。這對盲人來說,簡直是一個劃時代的標誌。

它讓每一個人在屏幕面前,變得更加平等了,也變得更加自由了。現在基本上智能手機都有一個輔助功能,通常是在設置的通用下面,然後蘋果系統裏面的叫VoiceOver,Android系統裏面自帶的叫Talk Back,都是免費的,是系統出廠的時候就有的。

10年前,蔡聰去上長春大學特殊教育學院的時候,爸爸說給你買個手機吧,方便聯繫。蔡聰說買手機有甚麼用呢?我們宿舍有電話啊,其實他那個時候很抗拒,是因為同學們用手機,更多是短信聊天,談戀愛,而他作為全盲人,連自己發個短信,都做不到。

他必須靠身邊人的幫忙:「你幫我打一下字,發給我對象?」蔡聰覺得很悲哀:作為一個盲人,連談戀愛的隱私都沒有。

後來有了智能手機的VoiceOver功能後,蔡聰學打字、學發短信微信,還研究怎麼裝上QQ,他內心的那種欣喜,其實不僅僅因為接觸到一個新事物,而是突然覺得,「我終於跟這個世界上的大多數人一樣了!」以前,蔡聰在路邊打車是一件非常麻煩的事情,只能傻站在路邊伸着手,等哪個好心的司機願意停下來。

現在,他可以用網約車,讓司機來接他。現在司機都不太好意思拒載,因為他手上還掌握着給司機打分的權利。以前蔡聰出去開會,總要問同行的人,我們今天發的資料上,都寫着甚麼?會議的日程是甚麼?現在不用了,資料拿到手,拿手機一拍,它馬上就能識別出來。去超市購物也一樣,手機一掃,價格就語音報出來。

蔡聰覺得,活了30年,「我終於體驗到一個人可以自如生活、自如做決定的自由感!我每次想到這一點,都會淚流滿面。」

蕾歐娜,聾人,90後網絡主播。

故事3

蕾歐娜是一個90後網絡主播,是大家心中的元氣美少女。娜娜和其他的美女主播很不一樣,她是個聾人。小時候的高燒導致她又聾又啞,通過努力,16歲才能勉強說話。說話不是她的長項,而這個工作卻要求她說個不停。正是手機,改變了她的命運。

因為父母的過度保護,經濟上不獨立的娜娜,無法選擇自己真正喜歡的東西。她的前幾部手機都是爸媽買的,後來談了個朋友,也給她買了手機,然而他又劈腿了……

一直以來,娜娜都覺得自己是啃老族,不獨立。娜娜的夢想是當一個演員,但父母希望她過平平安安的日子。為了追求夢想,娜娜把之前的工作給辭了,為此,和爸媽的矛盾升級,她離家出走了。

娜娜去報名了表演班,各種班。但是各種班需要交學費,她一分錢都沒有帶出來,只能去拼命打工賺錢,比如說去當個模特,各種兼職,她甚麼都去幹。然後慢慢錢積累起來了,交了學費。再後來,靠自己賺的錢,買了手機。然後,開始了做主播。

「在離家出走之前,我的生活狀態就像是被人支配的木偶。但現在,我可以用自己的雙手去買我想要的東西,用手機,獨立工作,獨立做人!」

故事4

因為價格不貴,又不經摔,現在的智能手機竟成了撒氣工具!朱春龍的爸爸,只要打電話的時候一不爽,就摔摔摔,家裏抽屜裏,躺了12具破碎的手機屍體。

不過,這也是最近幾年才頻繁發生的事。10年前,他爸還在用諾基亞,那時候手機又貴又硬,摔不起,也摔不動。現在智能手機比較便宜,有時候想換個新的,就找個藉口把它摔了。朱春龍每次假期回家,總能看到抽屜裏多出來摔碎的手機。

因為他沒實力買手機,所以他不敢隨便摔手機,只有爸爸有資格這麼做。「手機,成了他這十年的發洩工具了。」

徐嘉義,25歲,自由職業者。

故事5

徐嘉義用手機將近十幾年了,換下來的舊手機,放着不用有點可惜,賣又值不了甚麼錢,而且還擔心隱私洩露,於是,爸媽成了舊手機的接盤俠。

然而手機越來越智能了,也就有了尷尬。有時候他跟爸媽說:「我去下圖書館……」然後之後有一天他爸爸會來問,那天你跟誰誰誰出去玩了?吃了甚麼東西?徐嘉義當時就挺懵逼的,他們是怎麼知道的?

後來他們把手機給他看,原來都是iCloud同步到老爸手機裡面去了!簡直五雷轟頂!舊手機給爸媽的時候,他竟忘了換帳號,照片、信息、聊天記錄什麼的,全部同步了……

徐嘉義跟關係比較好的異性朋友,偶爾會用「親愛的」、「寶貝」的稱呼,現在年輕人不都這樣嘛?然而爸媽看到就特別擔心:「你女朋友太多了,也不是很好吧?你注意一下嘛,好嗎?」

「我用手機十年了,手機越來越方便了,但是有的時候越方便越尷尬。」

小北,25歲,銷售

故事6

小北用手機到現在,剛好10年,那年她15歲,要離家上高一,爸媽就買了一部手機方便聯繫。2014年她畢業後來上海工作,三四個月之後,就丟了第一部手機,到現在,已經丟了3部了。

第一次丟手機是在過馬路的時候,變綠燈走路,她感覺到後面好像有個人撞了一下,但是當時警惕性不是很高,再拿手機的時候,就發現被偷了。第二次丟手機是在公交車上,下車時非常擠,她的包被擠到了身後。下車之後要拿手機導航的時候,發現沒了。

作為銷售,她經常在外面跑業務,他們公司有個規定,老闆的任何電話和微信,如果超過3個小時沒回覆,就算當天曠工。手機被偷的當天,她失聯了一整天,所以差點因為這件事被開除。現在有了手機,老闆、客戶,就希望隨時隨地都能聯繫到你,覺得你理應隨時隨地待命。

「如果有可能,真想過一天沒有手機的生活啊。」

說到手機10年,果粉是繞不開的話題, 這是一個果粉的戰利品。

故事7

說到手機10年,果粉是繞不開的話題,這是一個果粉的戰利品。

薛一凡一共有十幾部iPhone。高考結束的那個下午,他媽媽給了他一部黑色的iPhone4,那天他玩了一個下午的賽車遊戲,之前從來沒有想過一款手機居然可以這樣玩。從那天開始,愛上了iPhone,接下來的每一代,他都沒有錯過。

薛一凡,25歲,項目經理,10年果粉。

他最狂熱的時候是2013年,iPhone5S發售的那一天,他一個人穿著兩件外套,在英國9月的寒風中站了一個晚上。結果好不容易排到的時候,iPhone5S土豪金被前面10個人一人一麻袋裝走了……

沒有手機的日子,到底有多焦慮?有一次,薛一凡的手機摔壞了,拿去店裏修。那一整天,他都感覺特別特別的焦慮,時不時地會伸手去摸左邊的口袋。當天晚上他就迫不及待地拿回手機,結果打開微信一看,其實也沒有幾條信息,而且也不是甚麼重要的事情。每個人都把自己想得很重要,很有存在感,但其實在大多數人的眼裏,你甚麼都不是……

閏丫,27歲,金融從業者

故事8

大三的時候,閏丫爸爸送給她一部iPhone 4S。這部手機她用了將近3年,手機裏面沒有歌,沒有視頻,也沒有很多花哨的APP,但有很多照片。有一天充電的時候,整個手機主板被燒掉,裏面的照片,全都找不回來了。然後那些回憶,也都像被抽掉一樣,讓閏丫有一種恍惚感。

有一張照片讓她特別捨不得,那是她在英國讀書的時候,媽媽去英國看她,然後閏丫送媽媽回中國時,當時看着媽媽瘦瘦小小的背影,在格拉斯哥機場變得越來越小,她偷偷拍下那張照片,心裏感觸特別多。

因為工作的原因,閏丫跟媽媽相聚的時間非常短,也很少打電話。她們在相處過程中雖然有很多爭吵,但是每次她看到手機裡的那張照片,她都會提醒自己,「我很愛她,她也很愛我。」

閨丫與媽媽。

