西蘭花點煮最好食？兩大步驟成美味關鍵　網民：初榨橄欖油是基本

西蘭花的營養豐富，富含膳食纖維、蛋白質、維生素、脂肪、碳水化合物及礦物質，是攝取蔬菜的好選擇。且西蘭花的料理方式非常簡單，只要汆燙一下就能上桌。但卻有網友嫌棄水煮西蘭花非常難吃，意外釣出超專業網友分享「主廚級水煮西蘭花食譜」。

起初，有一位網友在PTT上表示「我正在比賽吃噁心食物，對面說要比吃水煮西蘭花，我想說這有什麼難的？」並問網友「水煮西蘭花有很難吃嗎」？此文意外釣出超專業網友回文，傳授「主廚級水煮西蘭花食譜」。（點圖放大▼▼▼）

+ 8 + 7 + 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

此文一出，讓網友看傻了眼「你花菜系？」其他網友紛紛大讚「好吃！」、「推，西蘭花好吃又耐放」、「超愛+1」、「西蘭花超好吃」、「超喜歡西蘭花，加胡麻醬很推」。

相關圖輯：【飲食熱話】一棵西蘭花驚見35條菜蟲！7類蔬菜清洗貼士（點圖放大▼▼▼）

也有網友分享自己的做法，「蒜末大好！」、「水裡加點鹽跟油煮完沾日式胡麻醬清爽好吃」、「烤的真的好吃！蒜片、鹽、胡椒和油灑一灑，錫箔紙包起來」、「跟小管一起炒更好吃」、「我都配咖哩」。

相關圖輯：【入廚貼士】西蘭花這樣煮維他命大流失！2種烹調法最能留住營養（點圖放大▼▼▼）

+ 3 + 2

延伸閱讀：

好市多浮誇新品「整隻雞腿泡麵」 網讚：圖文相符耶！

汐科是台鐵最糟車站？ 網曝「致命缺點」喊不意外

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】