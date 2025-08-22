西蘭花食譜｜西蘭花炒蝦仁簡易家常菜　生炒西蘭花5秘訣

西蘭花炒蝦仁食譜｜兩餸飯風波｜近日有食客光顧「權發小廚」銅鑼灣分店，因不滿店員在西蘭花不夠的情況下，拒絕多給蝦球，要他改選其他餸補充，而在facebook群組「香港兩餸飯關注組」發帖公審1名女店員，但帖文滿是粗口，店主亦公開事發時的CCTV，力證當時顧客態度惡劣粗口狂罵店員，老闆更指：他們人工沒包被人問候母親.....其實只是一碟西蘭花炒蝦仁，也毋須大動肝火，在家自煮也非常簡單。



炒西蘭花，因難以去除其草青味或口感粗硬，令大家放棄生炒，轉為先汆水後翻炒。但其實這樣會大大減低西蘭花的營養，因西蘭花中大多的營養都是水溶性維他命B（B6、B12）及維他命C，長時間遇水的話會令其營養流失。不過你又知道生炒有什麼秘訣令西蘭花清香嫩滑嗎？

西蘭花炒蝦仁食譜｜生炒西蘭花清香嫩滑

想吃一碟爽脆鮮甜的西蘭花炒蝦仁，除了懂得選擇嫩身清甜的西蘭花、處理急凍蝦仁令它口感和味道媲美鮮蝦外，處理及烹調上亦要懂得一些小技巧才能令一碟普通的家常菜變得耳目一新。

（1）切西蘭花，從旁邊逐顆花粒切起



很多時我們會先把西蘭花切半再逐顆花粒切開，這樣的賣相欠佳。建議從旁邊逐顆花粒切起，然後在中間位置一刀切，令每顆西蘭花都連莖。剩下的菜莖可削皮後切件，因菜莖十分硬身和有筋，不削皮的話入口很粗糙。

每顆西蘭花都連莖賣相較佳。

（2）烹調前先浸鹽水



因西蘭花的花蕾密集，容易藏有菜蟲，不少大廚都建議，煮西蘭花前要先浸鹽水，有助使隱沒於花蕾中的菜蟲浮起。

想西蘭花洗得乾淨，在切成小棵後記得要加鹽浸洗。

(3) 烹煮西蘭花不用汆水



大部分蔬菜含有水分，當下鍋炒時便會滲出，加上浸西蘭花時花苞也會吸入水分。當兩者的水分加起來會令炒西蘭花時有過多水分釋出，容易過腍而且會令菜味流失。

如果生炒期間覺得西蘭花不夠腍，可加入半湯匙水，加蓋焗一會兒，再打開鑊蓋快炒。水乾後再加半湯匙水炒至乾身。

（4）薑茸、蒜茸辟去草青味



用薑茸、蒜茸起鑊，兩者可以辟去草青味，同時令整道菜更惹味。如家中有紹興酒也可灒少許，辟味之餘令西蘭花有香氣。

（5）放入鹽和糖調味



糖分令蔬菜入口幼滑，不會粗糙。而鹽則在炒熟後下，避免令西蘭花焦燶。

西蘭花炒蝦仁食譜

西蘭花炒蝦仁食譜

材料：

西蘭花1-2棵

蝦仁10隻

蒜蓉1湯匙

紹興酒1茶匙

水15毫升

辣椒絲適量

糖適量

鹽適量

醃料：

紹興酒1茶匙

胡椒粉1茶匙

做法：

1. 西蘭花用鹽水浸15分鐘後，洗淨切好。

2. 蝦仁加入紹興酒及胡椒粉拌勻，醃15分鐘。

3. 用中火燒熱鍋，加油，放入蒜蓉炒香。

4. 加入西蘭花生炒，下糖、水及紹興酒，加蓋煮2分鐘。

5. 加入蝦仁炒至全熟。

6. 加入辣椒絲及鹽調味，即成。

不失敗秘訣：

* 西蘭花容易被殘餘農藥和菜蟲依附，所以必須先浸鹽水再沖洗。

* 炒西蘭花時加入紹興酒可辟除草青味。

* 炒菜加糖可令蔬菜入口幼滑不粗糙。

健康小貼士：

西蘭花，富含礦物質、蛋白質、胡蘿蔔素與維他命B、C等，對肝臟及皮膚有益，它的類黃酮有助清理血管，降低中風機會，也是公認的抗癌高手。當它遇熱時，顏色變得鮮綠，是抗癌物發揮最佳功效的時候。

攝錄：呂志豪、陳錦超





剪接：薛子遙



