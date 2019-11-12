【西湯食譜】西蘭花濃湯綿密幼滑營養高　排毒助防癌提升免疫力

西湯之中，除了蘑菇湯外，最愛喝的應該就是南瓜湯和西蘭花湯了！西蘭花湯在外國十分常見，很多家庭都會煲，但香港卻不多餐廳有供應，於是就試試自己煮，其實整體步驟不多，都是煮腍西蘭花，加其他材料攪拌等等，以下就示範如何煮出香濃幼滑的西蘭花濃湯！

攝影、攝錄：詹郭敏、呂志豪

剪接：潘諾兒

網上的西蘭花食譜多到不得了，其中一個最出名的，就是來自Gordon Ramsay，單是在YouTube已有逾90萬點擊。與其他食譜比較，比較特別的是它用了羊奶芝士作點綴，而且沒有添加雞湯，只用少量清水去攪拌，所以湯的顏色很深，亦濃厚得有點像奶昔。由於不想特地去買羊奶芝士，所以我就參考了其他同樣簡單的做法，結果發現稀稠度更適中，幼滑順喉之餘，喝下去也有西蘭花蓉，急不及待想再煲一次。

西蘭花濃湯每一口都是香濃的西蘭花蓉，加上忌廉香氣，讓人難以抗拒，而且有飽肚感。

西蘭花愈深色愈好，而且花蕾最好夠密，儘管西蘭花營養幾乎是蔬菜之冠，但它亦同樣出名容易藏有菜蟲，曾有網民分享自己去火鍋店點西蘭花蔬菜盤的驚恐經歷，一棵菜居然藏有20條菜蟲，所以必須洗清楚。不少大廚都建議，煮西蘭花前要先浸鹽水，有助使隱沒於花蕾中的菜蟲浮起。

想西蘭花洗得乾淨，在切成小棵後記得要加鹽浸洗。

在這個正式食譜「出街」之前，我曾試過其他版本，但實在太水了。事緣之前曾煮過冇麵粉的蘑菇湯，效果不會太稀，可以接受，於是以為可以照辦煮碗，結果發現西蘭花湯不加麵粉很稀，單靠忌廉根本撐不起來，再經修正之後，便成了這個保證成功的版本了！

健康小貼士：

西蘭花營養種類多，除了蛋白質、纖維、β-胡蘿蔔素等，亦含5種維他命，鈣、磷及鐵質等，常吃能提升免疫力，並完善身體機能。西蘭花當中的鈣質豐富得可跟牛奶媲美，另外它的莖部外層有「蘿蔔硫素」，能幫肝臟解毒，抵禦致癌物對人體的傷害，預防腸癌、乳癌、子宮癌、卵巢癌及膀胱癌等，因此不宜削走其外皮。

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