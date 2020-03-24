【氣炸鍋食譜】西蘭花芝士焗薯　薯仔快熟菜翠綠芝士免燶有竅妙！

本想做氣炸鍋風琴焗薯，但素食譜能做風琴焗薯的配料有限，不如改做西蘭花芝士焗薯，西蘭花高纖配代替主糧的薯仔相得益彰。

薯仔其實「好襟焗」，用上30分鐘焗薯仔不但未燶，而且只是剛好夠軟及夠熟。如果你家中有微波爐，大可以將洗乾淨及印乾水的薯仔，在薯仔身上先刺滿小孔，放入微波爐用中高火叮大2約分鐘，才轉入氣炸鍋或焗爐烹調，這樣可以加快煮腍薯仔。如果繼續保持用微波爐叮的話，約10分鐘內薯仔也熟透了。

將洗乾淨及印乾水的薯仔，在薯仔身上先刺滿小孔，使熱氣穿過小孔到達薯仔內部，可加速煮腍薯仔。

只用氣炸鍋或焗爐（熱風模式），兩者以200°C大約用30分鐘令薯仔熟透。另外，之前提到在薯仔身上刺滿小孔，使熱氣穿過小孔到達薯仔內部，或者鎅一個深的「十」字，也可加速煮腍薯仔。至於炒西蘭花，避免煮到軟扒扒，個人有些許心得。

按圖有炒西蘭花保持翠綠的方法︰

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直接落西蘭花入油鑊用中大火快炒，直接生炒，顏色和味道都較好。

炒好的西蘭花放入薯仔的切口內，然後鋪上芝士，個人選用車打芝士片，因為它跟焗薯的味道最夾，處理時亦乾淨企理，為了加重芝士味，每個焗薯上我放了兩片芝士，純素者可用純素車打芝士片，在素食商店中有售。

車打芝士跟焗薯的味道最夾，純素者可用純素車打芝士代替。

本來將芝士烘溶是顯淺的事，不過有時愈易辦愈易輕視，一時忘了將氣炸鍋調低溫度或時間，用了200°C烘5分鐘，結果芝士片頓變焦燶的芝士蓋。正詫異之時，慶幸錯有錯著，揭起上層變硬了的芝士，下層芝士卻溶得剛好，合乎溶岩芝士的期望。這一招無心插柳的「掩護法」救返整份芝士焗薯由「死」轉生，樣衰逆轉成漂亮。建議溶化芝士時，務要調低氣炸鍋溫度至150-160°C 烘3-5分鐘已可。

忘了將氣炸鍋調低溫度或時間，用了200°C烘5分鐘，結果芝士片頓變焦燶的芝士蓋，但下層的芝士卻溶得剛剛好。

氣炸西蘭花芝士焗薯食譜

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攝錄、攝影：呂榮棟、陳錦超

剪接：陳詩敏

健康小貼士︰

西蘭花富含礦物質、蛋白質、胡蘿蔔素與維他命等，對肝臟及皮膚有益，它的類黃酮有助清理血管，降低中風機會，也有助抗癌。

薯仔含豐富的維他命C與鉀，另外有蛋白質、醣類、維他命B1及礦物質。每100克有81大卡熱量，這在澱粉類食物中算低。相比番薯每100克有124大卡熱量，飯、麵等100克有140大卡的熱量，薯仔熱量較低，纖維也僅是番薯的2/3左右。

薯仔本身熱量低，每100克約77千卡，中型薯仔（約173克）大約159千卡。焗薯、烚薯及蒸薯仔也是健康的烹調方式。

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