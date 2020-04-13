【三餸一湯食譜】花雕溏心蛋+西蘭花炒帶子+番茄豬扒+袪濕湯水

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情仍然持續，為了保護自己和減輕醫護人員負擔，不少人都響應留家防疫、自我隔離，並趁機鍛煉廚藝，煮飯給自己及家人。非常時期，大家未必會每日下樓買餸，最適合就是每星期買定一至兩次保質長的食材，參考了台灣YouTuber索艾克的「14天廚房採買清單」後，記者決定介紹三餸一湯食譜——花雕溏心蛋、西蘭花炒帶子、番茄豬扒及袪濕茶樹菇排骨湯，當中所用的食材，都按耐放為大方向去發辦！

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情的單日確診人數看似有放緩之勢，但也實在不能掉以輕心，不知道大家有沒有乖乖地待在家呢？打開社交平台，這陣子很多人都自己煮飯、做菜、焗蛋糕麵包，聽說連麵粉跟酵母都一下子賣斷貨，真誇張！如果少了外出，一般都需要在家裡存放些比較「襟擺」、保質期長的食材，台灣廚藝YouTuber索艾克日前就拍了一段短片，分享自家的「14天廚房採買清單」，並推薦給一些比較少下廚，卻又需要自我隔離14天的朋友們。

14天廚房採買清單的大原則主要有3點，包括：食材耐放及易於保存、營養均衡、口味變化多。（影片截圖：索艾克）

他不建議買葉菜類蔬菜，如菠菜、番薯葉等等，頂多只能在雪櫃「續命」一星期左右。另外，有些朋友就說，其實14天只吃即食麵也撐得過去，不過由於在抗疫期間，身體格外需要良好的抵抗力，所以千萬不要因為貪方便食公仔麵度日，還是要吃些吸收到不同營養的食材。

以下就是索艾克的採購清單，分成幾個種類：（1）澱粉｜白米、中式麵條、米飯、意粉、冷凍麵包或貝果（2）蛋白質｜雞蛋、真空保存的肉類，如：雞、豬、牛、羊、魚，海鮮，在冰格能放上半年，即使是常溫肉也能冷凍1個月（3）蔬果｜蒜頭、洋葱、紅蘿蔔、番薯、番茄、蘋果、橙、豆類、粟米筍、西蘭花、青瓜、茄子（4）調味或罐頭｜鹹味組：鹽、胡椒、豉油；酸味組：白醋、烏醋；香氣組：麻油、辣椒醬、豆瓣醬；番茄蓉罐頭、沙茶醬、吞拿魚罐頭、咖喱磚（5）冷凍食品｜水餃、葱油餅

索艾克提到的蔬菜類食品，他說番茄保質期偏短，但自己很愛吃，相信放在雪櫃也冷藏到1至2星期。水果方面，就算不吃新鮮水果，也至少要喝一些有鮮果汁成分的飲品。（影片截圖：索艾克）

看完了他的推薦後，記者就選取了雞蛋、番茄、急凍豬扒、西蘭花、急凍帶子等來做菜，再加一個袪濕利尿、性質溫和的茶樹菇排骨湯，於春天這種時節為大家滋潤一下。

花雕溏心蛋冰涼微醺，是一個很開胃的餐前小食，製法比想像中簡單，將雞蛋浸在話梅花雕酒浸一晚即可，建議前一晚就先煮定，那麼翌日晚飯時已能輕鬆上碟。西蘭花炒帶子用蒜蓉炒香即可，而且西蘭花出名營養豐富，除了蛋白質、纖維、β-胡蘿蔔素等，亦含5種維他命，鈣、磷及鐵質等，常吃能提升免疫力，並完善身體機能，其鈣質甚至豐富得可跟牛奶媲美，在抗疫時期特別需要它！番茄酸酸甜甜，配上啖啖肉的豬扒，家中的大人小朋友都會喜歡。

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