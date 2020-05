黑人抬棺主角po新相：不防疫就跟我們跳舞　網民激讚：勁過譚德塞

「黑人抬棺」近日熱爆中港台網絡,幾位西裝骨骨的黑人,合力抬起一副棺木,在勁歌下充滿默契熱舞的短片,成為網民瘋傳素材,更令白手興家創立殯儀生意的班傑明(Benjamin Aidoo)再次爆紅。緊貼時事的他近日更新facebook封面圖片,以搞鬼方式提醒粉絲們做好防疫,出post不足一日,已獲逾萬個讚好。

「黑人抬棺」片段的主角、本身是一殯儀公司老闆的班傑明上載新相片,以搞鬼方式提醒粉絲做好防疫。(fb「Benjamin Aidoo」圖片)

曾於2007年憑抬着棺材跳舞一炮而紅,並創立殯儀生意的加納人班傑明(Benjamin Aidoo),近日再因抬棺片段被網民配上舞曲《Astronomia》瘋傳而成為網絡紅人。他沒有放過與網民互動和宣傳機會,昨日更新facebook封面圖片,以充滿個人特色的「黑色幽默」提醒全球粉絲做好防疫。

班傑明更新的封面照中,他與幾位抬棺同伴同樣以黑色西裝打扮登場,與爆紅片段不同的是,眾人緊貼時事,在新冠肺炎疫情下都戴起綠色外科口罩,而相片旁邊則有標語寫道:「STAY AT HOME OR DANCE WITH US(留在家中,或跟我們一起跳舞)」。

班傑明大玩田黑色幽默,笑指如網民不留家抗疫,就可能有機會與他的團隊一同跳舞。(fb「Benjamin Aidoo」截圖)

班傑明亦不怕長氣,於帖文中再次提醒網民:「Remember to stay at home! Or u will dance with us!(記得留在家,不然你將會跟我們一同跳舞)」,表示如不留在家中,就可能成為躺在棺材內的那一人了,令人一看即會心微笑,瞬間明白留家抗疫的重要。

帖文上載不足一日,班傑明的「黑色幽默」已獲逾萬名網民讚好,紛紛留言稱讚「比起跟你們一起跳舞,確實待在家比較好」、「我不想被抬」、「用這方法號召大家自律蠻有趣的」、「超有說服力」。甚至有網民指,班傑明號召力超強,「比譚德塞還懂防疫」、「你才是防疫大使」。