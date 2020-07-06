政府派錢一萬｜仲未收到點算好？一文睇清注意位、銀行收錢關鍵字

政府早前宣布「現金發放計劃」將提早至今日（7月6日）派發款項，合資格及已登記市民均可獲派1萬元，人人有份。想知道自己是否已經收妥政府派發的款項，就要留意下列數個重點！

政府派錢1萬元的現金發放計劃今日（6日）起派發，不少市民的銀行戶口已有過數紀錄。（資料圖片）

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1個關鍵詞辨別款項來源

所有經今次計劃發放的1萬元款項，交易紀錄及銀行月結單皆會顯示「HKSARG$10000」字樣，銀行存摺則視乎個別銀行的打印格式，分別顯示「HKSARG$10000」、「HKSARG」或「HKG」字樣，讓市民識別。

在6月21至30日經銀行進行電子登記的430萬名合資格人士，可提前於今日開始起2、3日內收到1萬元。（讀者提供）

未收到錢點算好？

政府早前表示，6月21至30日經銀行進行電子登記的430萬名合資格人士，將於今日開始起2、3日內收到款項，因此並非所有上述人士都會於今日內收錢。

市民若要得知早前是否已成功登記，據現金發放計劃官網指出，不論透過銀行或香港郵政登記，均會收到電話短訊（或電郵、信件）確認。透過銀行網上理財戶口進行電子登記，或經香港郵政網頁遞交電子登記表格的市民，會在完成登記後即時收到確認通知；經銀行網站作電子登記的人，則會在2個工作天內收到通知。

銀行不收任何費用

現金發放計劃官網表示，市民無須就登記計劃和領取款項向銀行繳付任何費用，故市民應完整收到1萬元款項。政府提醒，銀行和政府皆不會致電市民索取任何資料用作登記，也不會通過電郵或短訊，要求市民直接或經超連結提供個人資料。

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原文：政府派錢最詳盡攻略│現金發放計劃申請方法、伏位 、銀行優惠一覽