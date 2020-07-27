竹篙灣隔離營丨區議員住港版火神山　分享9大Q&A　入營必帶8物品

新冠肺炎疫情第三波仍然嚴峻，確診個案數字連續5日破百，不但對醫療系統造成巨大壓力，連隔離設施供應亦十分緊張。沙田區議員陳運通昨（26日）分享在竹篙灣檢疫中心隔離的經驗，列出9大Q&A及8大必帶物品，希望讓網民作為提醒，「萬一唔好彩你要入營，你都有個大概知道要點預備」。

沙田區議員陳運通分享在竹篙灣檢疫中心隔離的經驗，出9大Q&A及8大必帶物品，希望讓網民作為提醒。（陳運通fb）

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沙田區議員陳運通昨於facebook專頁發文，指自己及家人正在被稱為「港版火神山」、月中才啟用的竹篙灣檢疫中心隔離。他指中心相比火炭駿洋邨較為完善，提供冷氣及「ok舒服」的床，形容「體驗嚟講唔太差」。雖然沒人希望入營，他亦列出入營前9大Q&A以及8大必帶物品，以便一但要準備時也有「checklist」。

1.為何要入隔離營？

凡為確診者的密切接觸者，包括家人，曾同枱食飯的人，某類高危群組等人士，衛生署經風險評估後，會事先打電話通知認為需隔離者；如拒絕入營，衛生署職員或會報警處理。

2.入營需要準備甚麼物品？

陳運通表示，如收到衛生署通知便要「執行李」，一般而言不會即時入營，約有1至2日準備，「14日要用啲咩自己諗清楚」。他指營內提供熱水爐、碗筷、電視、布衣櫃等，但沒有Wifi。至於洗衣方面，他指營地提供洗衣粉，惟只有小型面盤可用，認為較難洗衣。

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3.隔離期有多長？

陳運通指出，隔離期一般為14日，但時段由最後接觸患者日計起計算，故可能不需住足14日。他舉例指如需隔離者在1月1日接觸確診者，1月7日入營，如在隔離期間2次檢測均呈陰性，最快1月14日便可離開，但最終需聽從檢疫中心指示。

4.接送安排如何？

陳指，入營前6小時衛生署職員會先致電通知，1小時前亦會再聯絡。職員到達後會「full gear」（全副裝備）上門，多數使用16座旅遊巴接送，形容「好顯眼，唔需要怕醜，望到嘅人都知你要去隔離」。

竹篙灣檢疫中心環境：

5.抵達營地後要做甚麼？

到達營地後，職員會在車上與隔離者核對資料及安排房號，然後安排進房。入房後隔離者需檢查是否收齊餐單、入營指示以及AMS物資包。陳運通提醒，這時最好詢問職員何時會派「樽」檢驗，「唔問佢哋真係會漏畀」。

6.房內環境如何？

陳指房間與駿洋邨不同，「最緊要有冷氣」，而且由於啟用不久，「好多人話好過劏房𠻹」，望出窗外則是一片貨櫃屋景。他形容房內的床「算幾好瞓」，不過枕頭較薄，有需要可按第2題的清單自備物品。另外他指營地範圍禁煙，故吸煙者只能忍耐14日。

7.隔離期間如何聯絡職員？

入營後職員會提供兩個電話號碼，分別用作聯絡聯絡員及醫護人員。隔離期間如有任何需求或查詢，可以Whatsapp向聯絡員反映，如要求提供餅乾、杯麵、飲用水及廁紙等；醫護電話則用於不適時求助。陳運通指出，聯絡員並非「黃大仙」，除非有極緊急的物品需要如藥物，否則「佢哋可以提供嘅嘢就係得咁多，你漏帶入營嘅嘢，唔好諗住可以托佢哋攞入嚟」。

8.營內膳食安排如何？

隔離人士需於入營後2小時填好餐單，拍下照片傳給聯絡員，首兩日一律食A餐，至第3日才會按所選餐點提供膳食，但陳指「咩餐都好，唔好有期望」，又笑言如果感到無味，並非因為中招，「而係啲嘢堅淡，當食清淡啲」，或可請聯絡員派餅或杯麵。

9.隔離期間要做甚麼？

陳運通指每日早上8時及下午4時需要自行量體溫，如超過37度需要通知醫護人員，一般而言入營第2日職員會派檢疫樽，只要離營前兩次檢驗均屬陰性「就當你無病可以走得」。其他時間則為沒有限制房內活動，他說「平時就睇電視，做下伸展運動，望下窗，玩手機，有電腦玩電腦，當自己宅14日」。

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