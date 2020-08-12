超市竟賣麥太「紙雞包」？台女買變形雞蛋似紙巾　網民揭背後真相

雞蛋料理一直受大眾喜愛，不過這種雞蛋你看過嗎？有台灣網友在「爆怨公社」分享買蛋經驗，她表示奉家母之命去買雞蛋，沒想到看到有人丟了一團「紙巾」在籃子裡，網友心想「誰啊！這麼髒」，走近一看才發現，其實那是一顆變形的蛋，其他專業網友看完揭密「這種蛋很常見」。

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原PO表示，她奉家母之母去買雞蛋，看到蛋籃裡有一團紙巾，原PO解釋「一開始想說，誰啊！這麼髒！想說要不要換一家買，結果一看笑翻了」，原來是一顆變形雞蛋，表面凹凸不平，看起來就像紙巾的摺痕。

原PO詢問老闆，老闆開玩笑的回應這隻雞應該難產了，如果原PO想要變形雞蛋就送她，她將蛋帶回家給媽媽看，媽媽認為應該是「蛋殼還沒變硬，被雞屁股一夾就變形了」，原PO被變形雞蛋逗樂，笑稱「我的生活真是充滿樂趣」。

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網友看完回應「他是壞蛋」、「第一眼我以為是小孩的美勞作品」、「 我是第一次看到餒」；也有人認為，這是不健康母雞生下的蛋「老母雞生的…亦或者這隻雞本身有生病」、「這種蛋很常見，只是雞場的人會先挑起來淘汰」、「小時候去過養雞場，各式各樣奇怪的雞蛋都有也很有趣」。

點圖看台女買到的「紙包雞」▼▼▼

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