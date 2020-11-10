煥然懿居今起申請｜申請方法、入息資產限額一覽！做錯呢5樣會DQ

【煥然懿居申請方法／入息資產限額／市區重建局】市建局港人首置項目煥然懿居餘下43個單位，將同樣以「首置」形式按市價七折出售，今日（11月10日）起接受合資格人士申請，引起網民熱論。究竟如何申請？申請費用？哪類人士符合申請資格？入息和資產限額是多少？截止日期？以下一一解答。

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香港地上樓難，市建局以「首置」形式按市價七折出售煥然懿居餘下43個單位，隨即變成網上熱話，「煥然懿居」於Google Trends搜尋量亦急升。

這43個單位實用面積284平方呎至574平方呎，七折後售價港幣355.2萬元至798.3萬元，實用面積呎價港幣12,111元至13,908元。

先看看這些單位樣式及價單▼▼▼

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煥然懿居｜周二起接受申請 入場費最低355萬 三房最貴近800萬

是次「煥然懿居」申請期今日開始，申請表可經網上、郵寄或親身遞近，至於申請費用多少？申請資格？入息和資產限額？截止時間？以下申請7大重點話你知。

煥然懿居申請方法7大重點▼▼▼

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重複申請？改資料？煥然懿居申請6大須知免DQ

另外提提大家，填寫申請表時有多個「陷阱位」要留意，否則市建局有權不接受相關申請！以下申請6大須知大家可參考。

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