台妹私處魚腥味濃慘遭嫌棄　子宮頸旁又黃又黑嚇窒醫生：四個月了

夏日來襲！女生們最怕私密處飄出異味，要小心引發「恐怖臭味」的罪魁禍首可能另有其物！一名23歲台灣女子就醫時不斷嘆氣，主訴下體的異味已嚴重破壞與男友的感情，甚至遭嫌棄「你真的很髒」害她信心受挫，即使用了塞劑及藥膏，臭味仍不斷飄出。直到轉診大醫院，醫師內診一撐開，發現「整條斷在裡面」，真相終於大白。

私密處的異味總是困擾著你嗎？台灣振興醫院婦產部醫師李偉浩指出，曾遇過一名年輕女生到診間時不斷嘆氣，口中唸唸有詞「我的問題很複雜」，細問後發現她早在3、4個月前下體不斷飄出異味，且有不明顯腹痛，已影響與另一半的感情，原以為是發炎感染，擔心清洗不完全，還購買私密處專用洗劑，情況雖稍有改善，但每當要發生親密行為時，總被男友以「實在不太好聞」拒於門外。

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逐漸失去信心的女子先到婦產科診所就醫，醫師替她開了塞劑及外用藥膏，使用過了但異味仍持續飄散，直到男友冒出無心一句「你真的很髒！」讓她傷心欲絕，只好再轉往大醫院就醫。

李偉浩說，因為私密處位置相對較低，因此女子聞不到「自己到底有多臭」，秉持著醫師的專業，檢查一看並無發現分泌物，外陰沒有感染、紅腫，完全正常。未料拿出鴨嘴一撐開，一股「腐臭魚味」撲鼻而來，還流出黃色分泌物，即使戴著口罩也被惡臭薰到變臉，再往內探究，發現子宮頸旁有條黃黃黑黑的東西，拿鑷子夾出一看，是衛生棉條的棉線。

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李偉浩解釋，原本棉線為白色，但因沾染經血及分泌物，整條變得黃又黑且味道超級臭，女子看完心頭一驚，擔心是男友做的「壞事」，經過解釋才想起自己有用衛生棉條的習慣，只是對於為何衛生棉線斷在體內至今未取出而感到不解。

李偉浩說，沾了血的棉線容易引發感染，棉線待在私密處內長達3、4個月，好不容易終於取出，並開立消炎藥讓女子服用，不久後症狀完全改善。他也再三提醒，女生們生理期使用衛生棉條務必定時更換，且要留意是否完整取出，再門診也曾遇過2、3次因衛生棉條取出不完全而引發感染的案例，呼籲大家要多關心私密處健康，一有不適應立即就醫。

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