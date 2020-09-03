高雄氣爆瓦礫中救人　嗅出分屍案發現場　搜救犬「林志玲」離世　

台灣搜救犬「林志玲」因身體機能老化，周三（9月2日）在睡夢中安詳離世，培訓教官陳星瑋表示，「林志玲」曾參與2014年高雄氣爆、2016年台南維冠大樓倒塌，以及2018年台北市華山大草原分屍案等搜救任務，很感謝牠的默默付出，希望其靈魂在另一個世界草原盡情奔跑。

曾被原主人認為無前途

搜救犬「林志玲」是一隻德國威瑪獵犬，幼犬時被專門培訓搜救犬的培訓教官陳星瑋選中，從小開始訓練。陳星瑋說，從1995年開始研究和培訓搜救犬，後來得知嘉義阿里山有人培育德國威瑪獵犬，於是前往了解，但當他看到「林志玲」時，原主人卻指牠的外型欠佳，打算將其淘汰，並勸說他打消培訓的念頭。

然而，陳星瑋認為眼前的威瑪獵犬看起來非常聰明，況且外觀對於訓練搜救犬並不重要，遂下決心將牠培訓成搜救夥伴。陳星瑋說，當初為了容易記住每隻搜救犬的名字，曾喊出許多藝人及模特兒的名字，惟牠只對「林志玲」有搖尾巴的反應，結果名字就這樣定了下來。

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保持低調從未受公開褒揚

陳星瑋訓練「林志玲」先以瓦礫搜救為主，之後才開始訓練氣味追蹤。他說，一直低調地「林志玲」參與搜索工作，從未受過公開褒揚，而在2018年協助調查華山大草原分屍案時，牠在一間草屋內聞到特殊味道，情緒亢奮，其後證實那是死者遇害地點。

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不吃不喝躺家門口悄然離世

搜救犬「林志玲」的身體機能近年開始漸漸退化，兩年前赴桃園市平鎮區執行搜救任務期間更不慎被墳墓污水感染，導致子宮要接受手術，但康復後牠仍不時參與搜救工作；陳星瑋的家人日前發現「林志玲」不吃不喝，獨自坐在家門口，後來甚至躺著不起身，最終不再發出任何聲響，悄然辭世，遺體現已被火化 。

陳星瑋很感謝牠曾執行許多搜救任務，希望牠的靈魂到了另一個世界大草原盡情奔跑，沒有苦痛，而牠生前的搜救工作將由另一隻搜救犬「飆捍」繼續執行。