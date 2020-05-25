【癌症】HPV易經性接觸感染口腔癌！4大症狀痱滋持續周邊硬即就醫

口腔癌會因口交這種性行為習慣而增加得病機會？原來人類乳頭瘤病毒（HPV）這㮔可導致口腔癌的病毒，是可經由口交傳染，而且更以男性得病機會較高，因此除吸煙、喝酒及進食過熱或過於刺激的食品外，也要留意自己與伴侶的親密行為。 想了解更多口腔癌與性行為的關係，不妨參考臨床腫瘤科專科張寬耀醫生的意見，了解更多HPV病毒傳播及預防須知。 撰文：張寬耀醫生

口腔癌與HPV關係（按圖了解）：

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愉悅的性生活是浪漫關係中不可或缺的一部分，但原來一些房事習慣卻可能與癌症聯上關係？美國國家癌症研究所發現，近年人類乳頭瘤病毒（HPV）相關的口腔癌及口咽癌有增加趨勢，背後原因除與長期吸煙有關，亦推測可經由口交廣泛傳播所致。當中男性比女性高危，平均近每九名美國男性中就有一人感染口腔HPV，約為女士的三至四倍。

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HPV傳染男士風險較高

人類乳頭瘤病毒（HPV）不單止是女性子宮頸癌的元兇，亦威脅著男士的健康，當中以HPV相關的口腔癌及口咽癌風險尤其顯著。HPV可經皮膚接觸傳播，最常傳播途徑為性接觸，包括陰道和肛門等生殖器官。此外，口交方式的性接觸亦可將HPV帶到口腔，繼而增加口咽感染HPV的風險。而性伴侶數量愈多，感染的可能性亦愈大。

數據顯示，近年西方的口腔癌及口咽癌整體個案持續攀升，當中與HPV相關口腔癌及口咽癌個案激增，並以35至55歲的健康男士最高危，而且多數為非吸煙或非酗酒人士。據美國國家癌症研究所在2017年發佈的研究發現，在2011至2014年期間，美國全國男士及女士的口咽HPV感染率分別達到11.5%及3.2%。即平均近每九名美國男性就有一人受感染，是女性的三至四倍。在最高風險的群組中，一些人同時擁有多名性伴侶，而部分人與其性伴侶有進行口交習慣。

HPV口腔感染高風險因素或族群包括：

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．男比女高危，在美國全國男女口腔HPV感染率分別為11.5%及3.2%。 ．美國HPV相關口腔癌及口咽癌每年增加約10％，以35至55歲男士增長最為顯著。 ．在聲稱擁有同性伴侶的男女中，高風險HPV感染率分別為12.7％和3.6％。 ．在有兩個或多個性伴侶，且有口交習慣的男性中，高風險HPV感染率為22.2％。 ．性伴侶的數量愈多，感染HPV的可能性亦愈大。

目前已知的HPV病毒約有200多種，一般可分爲「低風險」和「高風險」兩大類別。「低風險」HPV甚少引發癌症，惟有機會引致俗稱「椰菜花」的生殖器疣；「高風險」HPV則有可能引致子宮頸、陰道、肛門、口腔的癌前病變及癌症，常見有HPV 16型及HPV 18型兩種。其中由HPV 16型引起的口咽癌，主要生長於近喉嚨位置的扁桃腺體和舌根。

HPV可潛伏10年以上

由於缺乏症狀，許多人染上HPV亦不自知；但亦有人受感染後，病毒一直處於「休眠」狀態，即使「中招」亦無法即時被檢驗出來，更有可能延至數以十年後才突然被激活。無論如何，病毒在被免疫系統清除之前仍具危險性，不論男女皆有需要提防。據香港中文大學醫學院於2016年的研究數據，香港平均每5名口咽癌求診個案就有1人感染HPV，足證HPV是極具威脅的幕後黑手。

接種疫苗減患癌風險

女士可以透過柏氏抹片進行定期檢查，但男士往往對HPV病毒認知不多而掉以輕心。雖然使用安全套能夠盡量減低感染風險，但安全套並不能完全包蓋陰莖，亦不適用於其他接觸到伴侶生殖器官的部位，因此仍有機會在性交期間傳染他人或受到感染。外國近年向男士積極推廣HPV疫苗，令接種HPV疫苗不再是女性專利，能夠有效減低患癌風險，同時亦為伴侶的健康著想，維繫美滿性生活。

臨床腫瘤科專科張寬耀醫生（撰稿人授權提供）

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