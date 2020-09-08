新冠肺炎│母女隱瞞病徵不戴口罩搭順風車　好心台男確診入ICU

瞞報疫情後果嚴重，更會連累他人。台灣一名李姓男子由南非準備去機場乘飛機回台灣，其間在當地遇到一對台灣母女要搭同一班機，於是好心的李男讓她們搭順風車，想不到母女其實有新冠肺炎病徵，在車廂內也沒有戴上口罩。母女回台後確診卻又隱瞞曾和李男同車，令李男一度耽誤檢疫的時間，確診後病情惡化，須轉入深切治療部治理。

日前在南非的李男由兒子送往搭飛機回台，途中遇到一對同樣要回台灣的母女，李男於是好心讓她們搭順風車。示意圖，非涉事人。（資料圖片）

國民黨立委溫玉霞在facebook表示李男是她的友人，日前在南非的李男由兒子送往搭飛機回台，途中遇到一對同樣要回台灣的母女，李男於是好心讓她們搭順風車，想不到卻為自己帶來麻煩，「兩位母女明知已有打噴嚏丶流鼻水的症狀，但在搭便車的80公里途中，完全沒有做好戴口罩等防護措施」。

到了台灣之後，母女下機後才告訴機場的檢疫人員自己有疑似症狀，檢驗後證實確診，而和母女同機坐在附近的人士都要篩檢，不過母女竟然未有提及曾和她們同車長達50分鐘，而且期間未有戴口罩的李男，令李男「錯過了提前篩檢的機會」。

李男落機超過一星期後確診，其後病情惡化須轉至深切治療部治理，「全身插滿12條管線，正與死神搏鬥中，希望最後能戰勝病毒的折磨」，不過醫生也表示即使未來治癒，也會出現不可逆轉的肺部纖維化，而且李男在治療的同時，亦掛念南非的兒子有否同樣不幸染疫。

溫玉霞指，李姓家人憂憤不已，不明白為何母女要刻意隱暪，直至李男超過一星期之後出現腹瀉、肌肉痠痛等症狀，家人告知衛生局李男曾和確診母女同車近1小時，母女仍然否認，令李男再次錯失盡速檢測、治療的黃金時間，溫玉霞直指「李先生的好心，換來的不是感謝與好報，反而是招徠無情病魔在啃嚙他的身心」，她也批評「隱匿病情是最自私的行為！」

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥5日回應事件，指李男目前康復進度良好，已解除插管，正在一般病房留醫，情況穩定。而涉事母女的行為是在境外發生，當局無法處理有關情況，但如有關人士在回台後不實申報，例如確認母子應告知有需要居家隔離者卻未告知，可被罰款6萬至30萬元新台幣（約1.6萬至8萬港元）。

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