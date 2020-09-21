滙豐失守30元｜無貨網民幸災樂禍　小股東網上哭喪：燒獅子有影響

【滙豐銀行/滙控/0005/跌穿】疫情下經濟環境已經疲弱，周末又傳出消息指滙豐可能被中國商務部列入《不可靠實體清單規定》，令本身跌跌不休的滙豐股價在今早（9月21日）開市就裂口低開跌穿30元大關，再次引來網民熱烈關注。部份網民早前曾經發文指應該趁平撈底，今日亦都被人推文「鞭屍」，同時幸災樂禍地恥笑其他仍然是股東的網民。

滙豐控股（0005）在多方夾擊之下，今日曾經跌穿30元大關，午間收市回升至30.05元。（Yahoo!財經截圖）

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滙豐控股今日成為股市重點關注股票之一，《環球時報》首席記者Qingqing Chen 於其個人Twitter引述消息人士透露，滙豐銀行與Fedex（聯邦快遞）極可能被列入不可靠實體清單。消息令滙豐於今日以30.25元開出，之後快速向下，不足10分鐘已經跌穿30元心理關口，最低見29.6元，跌1.35元或4.3%，及後股價回升靠穩，午市報30.05元，跌0.9元或2.91%。

滙豐股價一度跌穿30元關位，引起網民熱烈關注。（資料圖片）

香港討論區上周已經有網民以「滙豐哭喪區」為題發文，單看標題已經盡顯小股民心中的哀怨和悲傷，樓主直言「又話已經跌到好殘，又吹雞話出年派息，到底想跌到幾時呀？」不少網民都認為滙豐已經「玩完」，覺得應該趁早斬纜：

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另外在連登討論區，亦有網民以「突發！匯控跌穿30」為題發文，當中有人提到滙豐門口的一對獅子被火燒後，滙豐銀行就不斷遇上難題，實在太過巧合。連登仔與香港討論區的網民一樣持負面看法，同時分享股東中伏經過：

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滙豐總行門前有一對銅獅子，分別被命名為史提芬和施迪。（資料圖片／梁碧玲攝）

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網民們提到的一對被火燒的獅子，指的是中環滙豐總行大門口、歷史悠久的銅獅子，面向東西兩面的分別是史提芬（Stephen）及施迪（Stitt），由1935年第三座總行大廈落成放置至今。銅獅子二戰時幾乎曾被日軍熔為軍火材料，但最後被運回香港，但身上就多了子彈痕。滙豐總行於1983年重建，銅獅子暫被移往皇后像廣場，同年就發生股災，再加上其他相關傳說，令不少人相信銅獅子與香港的風水有關。

民陣於今年1月1日曾舉行元旦大遊行，其間因為「星火同盟」被警方指涉「洗黑錢」，存放於滙豐銀行的7000萬元資金被凍結，令銀行成為針對目標。當日曾有示威者對銅獅子潑紅油，傍晚更被人淋上易燃液體，一度起火。

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