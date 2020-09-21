匯豐控股0005跌穿海嘯價逼近供股價28元　10張數據圖看清匯控實況

【匯豐控股匯控分析】市傳匯控（0005）將被中國列入不可靠實體清單，拖累匯控繼續尋底跌穿「海嘯價」之餘，今早（9月21日）更一度跌破30元大關，逼近2009年供股價28元，令一眾股民大為緊張，「匯豐」、「匯控」於Google搜尋熱度亦爆升。不少股民討論匯控股價，是否撈底等，《香港01》從匯控資料整理出10張數據圖，讓大家看清匯控目前形勢。

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受或被中國列入不可靠實體清單等負面消息影響，匯控（0005）今早開市後繼續下跌，並一度跌穿30元大關至29.6元，午間休市重上30元大關，報30.05元，跌幅收窄至2.91%，跌0.9元，距離供股價只相差約2元。

匯控繼續尋底，引起一眾股民網民關注。《香港01》從Google Trends見到，「匯豐」、「匯控」等字眼搜尋熱度今早都大幅上升，亦帶動多個相關搜尋字眼搜尋熱度急增。

「匯豐」、「匯控」等字眼搜尋熱度今早都大幅上升。（Google Trends）

「匯豐」、「匯控」相關搜尋▼▼▼

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縱觀連登討論區linkg及香港討論區discuss.com.hk，不少網民熱論匯控見底價、止蝕價，亦有股民分享自己蝕賣傷心事。

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究竟匯控股價將如何波動？會繼續尋底還是會反彈？《香港01》從匯控及Yahoo財經資料整理出10張數據圖，包括匯控海嘯價、供股價、50天移動平均線等，大家可參考。

10張數據圖看清匯控實況▼▼▼

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以上數據截至中午12時正。

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中國推動「惜食」，國家主席習近平指示要堅決制止餐飲浪費行為。國家領導人高調反對浪費食物是美德，但亦令市場憂慮中國是否出現糧食危機。《香港01》綜合中國糧食官方數據整理出多個圖表，讓大家了解清楚中國糧食現況。

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餘下2張中國糧食情況圖可看：

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