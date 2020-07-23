食生蠔壯陽有用？台營養師拆解5大壯陽食物　雞排妹反成網民焦點

想與另一半共度令人難忘的春宵，卻又擔心床上表現不好？台灣曾有名20多歲男子在晚上約會時大啖生蠔，希望讓小頭耐操又持久，沒想到竟換來腹瀉超過10次的下場。究竟網路謠傳「5大壯陽食物」是否真的有效，由雞排妹主持的Youtube頻道《深夜保健室》邀請型男營養師Ricky來解答，結果讓網友超幻滅。

營養師Ricky破解網路謠傳「5大壯陽食物」（點圖放大▼▼▼）

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網路上謠傳攝取某些食物能讓「小弟弟」堅挺又持久，不禁讓人躍躍欲試，其中包括西瓜皮泡菜、黑朱古力、牡蠣、蘆筍及無花果。台灣營養師Ricky指出，西瓜除了水分、大多以醣類居多，「但西瓜皮特別，它其實是有用，但是要吃好幾公斤的西瓜皮，而且要每天吃才有效。」由於裡面富含瓜胺酸，會轉化為精氨酸，再轉化為一氧化氮，可以使血管擴張，而陰莖裡有血管，只要擴張充血就會膨脹。

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至於朱古力，Ricky解釋，黑朱古力含有咖啡因及苯乙胺，其可增加幸福、愉悅感，但事實上對性事卻沒有太大幫助；再來是又稱「海中牛奶」的牡蠣，「要有效是針對你本身精蟲數量跟品質有問題，去吃才有意義，如果你本身沒有這種狀況，你吃再多只是膽固醇變高而已。」

Ricky接著解釋，蘆筍富含維生素E，具有抗氧化效果，避免血管受傷，而陰莖要勃起，需要血管充血，因此血管健康非常重要，但是否能達到壯陽功效，則態度保留。無花果與蘆筍概念相近，唯有保健血管的功效，對於床上表現沒有實質的幫助。

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擔心床上「硬象」差，Ricky推薦網友們吃「南瓜子」，並非讓男生又硬又久，而是可改善4、50歲中年男子常見的前列腺腫大問題，每日攝取30克左右，相信在平常生理功能改善後，「那方面應該會有加分」。

提到是否有其他營養素男性需要多補充？針對血管保健，Ricky推薦具有抗氧化功效的蘆筍、無花果，還有ω-3脂肪酸，較常出現於魚類中，如鯖魚、鮪魚；植物性則可食用亞麻仁油或奇亞子，抗氧化功效及ω-3脂肪酸對於血管保護都非常好。

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再來則是可抗氧化的維生素食物，Ricky推薦包括含維生素C的柑橘類水果、芭樂，含維生素E的蘆筍、堅果類、豆製品，含β-胡蘿蔔素的紅、黃色蔬果，由於其為脂溶性維生素，因此用油炒可增加吸收率。

最後是鋅與鈣，Ricky指出像是牡蠣、海鮮貝類都還有鋅，其可增加精子數量與品質；鈣，可以刺激精子成熟度，如牛奶、豆製品，都可以適量攝取。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】