中秋柚子成家長勞作戰場　神作龍貓超精美　台爸崩潰交成品秒爆笑

一年容易又中秋，但對於要幫年幼子女做節日勞作的父母來說，或許是難過的日子。台灣有家長在facebook分享，指幼兒園舉辦「柚子造型比賽」，但看見其他小朋友的成品異常精美，令他大感壓力，「這些家長想逼死誰？」。

網民上載多張用柚子製作的成品圖，當中包括大肚腩龍貓。（fb《爆廢公社》圖片）

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該網民在fb群組「爆廢公社」上載多張用柚子製作的成品圖，當中包括大肚腩龍貓、「無臉男」下象棋及水泥攪拌車等，有創意得來又維妙維肖，完全不像在幼兒園看到的習作。樓主崩潰道：「這些幼兒園家長是想逼死誰？怎麼好意思拿我的出去」，還在帖文中尷尷尬尬地貼出自己的成品，嚴重落差感讓網民一秒爆笑▼▼▼

帖文令網民大開眼界，紛紛笑說又到一年一度的「家長才藝比賽」，忍不住問幼兒園的家長「都是美術系畢業嗎？」，又說「家長們不要互相傷害了」、「中秋過後就是萬聖節了……」。有人則安慰樓主稱，「你的最棒！其他的都看不出是柚子了！」帖文還意外引出「龍貓柚子」的原創者，她大方分享是用輕黏土創作，跟老公和孩子一起動手，大約3天完成。

不只是柚子創作，不少學校都會趁中秋派出各式各樣的「應節功課」，台灣有幼稚園就曾以柚皮為材料，要求父母與子女製作燈籠，頓時變家長手工藝大賽▼▼▼

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