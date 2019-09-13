【文旦柚子】皮薄核細愈老愈甜！挑選食用文旦5大貼士(附食譜)

中秋賞月，生果盤上不能沒柚子，金柚、沙田柚、碌柚，近年更多了一個生力軍——文旦柚，街上看見細細個、頭尖尖的，賣三、四十元一個，那便是文旦柚子。但為什麼有時會吃到苦澀、味淡呢？原來都是我們的錯！ 攝影：黃舒慧

每年中秋節，都是柚子的當造季節，賞月必備水果之一，近年除了金柚、沙田柚，還有文旦柚子。

文旦柚子，源自台灣，主要分為3大產區，以中南部麻豆地區栽培歷史最悠久，是「麻豆文旦」的發源地，果肉綿密回甘；而東部地區則汁多味美；至於北部產區鄰近都會區，文旦柚外型較肥短豐滿，香味較濃。

即使是麻豆文旦，我們也會吃到苦澀味，甚至淡而無味，以為文旦浪得虛名？Organicst.hk水果負責人之一Sara卻為它們平反，只是我們不懂如何挑選、如何食用！

按圖看清水果店負責人Sara的5大「挑選及食用文旦」貼士：

5012柚農李佳翰種植文旦果樹之餘，還一年舉辦4次不同階段的活動，讓大家見證文旦365日的成長過程。(《台灣產地故事-5012柚意思》影片截圖)

+ 5 + 4 + 3

老欉文旦，不僅果皮薄、果肉較細緻，甜度也較高，因此不少果園都以數十年老欉文旦作招徠。它跟一般柚子一樣，可以作水果吃，拌沙律，做果醬，也可加工成手工香梘、清潔劑和精油等產品，從果肉到果皮無一浪費。

開碌柚，從來都不是一件容易的事，又大又實，刀要夠利，要夠力，不能切得太深，免果肉受傷；也不能太淺，厚厚的果衣還得花一番工夫去掉，總之一個字「煩」，但也因一個字「懶」，不過，文旦柚子，個子較小，下刀較容易，尋常一把生果刀已經應付到。除了傳統的鎅柚皮方法，還有個簡單的3刀法，只需3刀便能輕輕鬆鬆吃到果肉，手一點也沒污糟。

按圖看清開柚子方法1「傳統法」：

+ 4 + 3 + 2

按圖看清開柚子方法2「3刀法」：

+ 4 + 3 + 2

成功剝開柚皮，取出柚子肉後，除了作水果吃，還可以入饌製成沙律等菜式。按下圖看食譜：

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文旦柚子$120/3個，1箱14/16装$398~$420，需運費，2箱免運費

訂購：9463 5559 / 9866 4887

鍾記

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