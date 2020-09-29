新加坡離婚婦1.7萬相親中伏　以為約會高富帥　最後遇上他超崩潰

「個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩？」尋找伴侶不容易，不少人選擇主動出擊，參加婚介公司安排的約會，期望遇上對的人。新加坡一名女子年初離婚，收拾心情後決定重新尋找第二春，花了3000新加坡元（約1.7萬港元）購買婚介公司的「選臉」服務，以為能提高成功機會，沒料竟中大伏，她滿心歡喜以為會遇到陽光型男，最終只見到瘦弱大叔，相睇對象完全貨不對辦，投訴後更不獲退款，令她非常憤怒。

新加坡一名女子光顧婚姻介紹公司，花約1.7萬港元購買配套服務，沒料遇上「貨不對辦」情況，以為能與陽光型男配對，最終只見到瘦弱大叔。（《SPY》劇照）

該名不幸中伏的新加坡女子現年49歲，任職公務員的她今年2月離婚，數個月前與同事談到想重新找個伴，更獲對方介紹一間於當地頗有名氣的婚姻介紹公司Lunch Actually。女子遂於7月與婚介公司職員透過視象對話，雙方言談甚歡，她更在職員推銷下，選購了千元坡幣一次的相親配套，以及2939元坡幣（約1.65萬港元）3次的高級相親配套。

女子表示，婚介公司的職員介紹高級配套時，強調可以度身訂造揀選見面對象，「婚介所職員告訴我，高級配套可以『選臉』，我可以發幾張我喜歡的男生照片給他們作為參考，然後他們會按照那個條件去篩選。我當然要『選臉』啦！後來我找了我朋友和一些名人的照片發給他們」。

女子表示，與相睇對象於餐廳一同用餐，看到對方除下口罩時便大感中伏。（《以家人之名》劇照）

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經過安排，女子早前終於與相睇對象於一家餐廳見面。她表示，事前得知對方比她年長10歲，原本不打算接受，惟職員不斷遊說，指男方樣貌比實際年齡年輕，而且經常運動身材不錯，更指對方住在市中心，家境達一定程度，直指絕對不會讓她失望，她才願意嘗試。

到了見面當日，女子與相睇對象於餐廳一同用餐，看到對方除下口罩時便大感中伏。她形容，該名男子看起來不年輕，身材也瘦削，完全不似經常運動，與婚介公司所說的不同。雙方傾談之間，女子更得知對方仍要供養4名子女，而且並非居於市中心，更感「貨不對辦」。

事後她向婚介公司投訴，同時要求退款，但遭到職員拒絕，感到非常憤怒。她直言自己條件不錯，月入過萬元坡幣（約5.6萬港元），亦不時運動保持身型，生活中不乏追求者，故不想將就自己，同時希望找到長期交往對象，給兒子完整的家庭，「我和前夫離婚是我們的事，兒子是無辜的，所以也想給他找個爸爸。另外我覺得我條件不錯，也不希望人生因一段失敗的婚姻停滯」。

女子直言覺得自己條件不錯，不希望將就選擇伴侶，又質疑婚介公司職員存心欺騙。（《漂亮姐姐請食飯》劇照）

中過伏後，女子坦言對相睇完全失去信心，表示目前只想與兒子好好生活。她又指，當初與婚介公司職員分享擇偶條件時，對方很快便說想到一名候選人，而且更遊說她說高級配套原價為5000多元坡幣，即時簽單則可獲2939元的優惠價，質疑職員存心欺騙，故事後已向相關部門投訴，「如果他們沒有合適的人選，就不該接我的生意，但他們硬要接，我就覺得其實是很不道德的」。

涉事婚介公司Lunch Actually創辦人林笑岏事後回覆當地傳媒時表示，對女子的經歷感到遺憾，但澄清女子曾表示可接受大她10歲的男士，職員才會安排配對。林又指，高級配套和普通配套的差別並不是可以「選臉」，而是顧客會有一名專屬職員負責配對，「雖然我們會通過照片了解顧客喜歡的類型，但肯定不能保證對方的樣貌一定是你喜歡的」。

林表示，得知女子對相睇經驗非常不滿，公司正與對方討論處理方法，不過因女子在半年內已使用1次配對服務，不符合退款條件。林續指，事後職員曾向參與配對的男子了解，發現男方根本不知女子感不滿，「他為約會打了7分，也稱願意進行下次約會」。

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