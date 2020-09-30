恐怖怪魚竟是養顏聖品？台妻被月子餐尖牙魚肉嚇壞　網民批唔識貨

看到就沒食慾！孕婦產後需特別補充營養，因此台灣月子中心都會準備營養價值高的食品供產後婦女進補，然而日前有一名當地孕婦吃月子餐時卻發現有一道恐怖的魚頭料理，該魚頭插滿整排尖牙，不僅孕婦不敢吃，連先生看了都瞬間沒了食慾。

先生在「爆怨公社」PO文透露，最近陪同剛生產完的太太在月子中心休養，太太每天享用院方準備的「月子餐」，但某天院方提供的餐點裡卻出現一塊恐怖魚肉，看了根本不敢吃，連撿菜尾的先生看了也失了胃口，「這到底是牙齒還是骨頭魚刺？」

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先生也附上照片讓大家見見這塊恐怖魚肉，只見照片中一塊乾煎的魚頭旁插滿一整排尖銳牙齒，畫面看來相當驚悚。但不少網友看後反而深怕先生把這塊魚肉丟掉，紛紛留言「鮭魚頭，膠質滿滿的部位」、「鮭魚，有膠質喔！別挑掉」、「鮭魚嘴啦！皮是滿滿的膠原蛋白」、「這塊超好吃的耶，每次吃魚頭一定先挑這部位吃」。

還有內行網友透露，圖中的恐怖魚肉其實是鮭魚頭的嘴巴部位，是最好吃的部位，且富含膠原蛋白，是高檔美食之一，更是產後必備的「養顏聖品」。

一名孕婦在月子中心休養，卻在月子餐裡驚見恐怖魚肉，「一整排尖牙倒插」的怪魚上桌，讓她看了瞬間沒食慾。（Facebook@爆怨公社）

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