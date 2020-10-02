孤寒港女同節儉美人只有一線之差　着平價衫自己帶飯都要有技巧

就像潤髮乳和護髮乳、屋簷陽台和露天陽台、炒飯和抓飯……一樣，世界上有很多看起來很像，其實是完全不同的東西。「節儉」和「小氣」也是看起來很像，但其實是完全不同的兩件事。

節儉美人，對男性來說是珍貴的存在！

在這個景氣不算好的時代，比起散財女，節儉女對男性來說絕對有壓倒性的優勢！妳是不是也想當一位節儉美人呢？節儉美人有將家計全部交給她也不必擔心的賢妻良母形象，如果妳希望能夠有將來一片光明的男女關係，節儉這件事可是必須注意的重點唷。

比較困難的是，如果一不小心弄錯的話，可能就會給人「小氣」的印象了。接下來我們就從「衣」、「食」、「住」三方面，來揭開「節儉美人」和「小氣醜女」的不同之處吧！

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穿平價衣飾很OK，但是……

首先從「衣」來看起。最近，價格實惠、設計和品質也很棒的平價服飾相當受歡迎對吧。能夠漂亮地搭配平價服飾的女生，應該是最適合節約美人這個稱號的了。那有哪些特點又會變成「小氣醜女」呢？

重點就在衣服材質的「老舊感」。雖然剛剛才說了「平價衣飾的品質也很棒」，不過品質再怎麼好，衣服都是有壽命的。如果看起來鬆垮垮，質料一點生氣也沒有，那就出局了。平價衣飾也是一分錢一分貨，還是不要勉強穿得太久比較好。

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親手做便當很OK，但是……

接下來是「食」的部分。兼具節儉和能練習做菜兩項優點，許多女性都會自己帶便當去公司。會親手做便當從家庭面來看，絕對是無可挑剔的節儉美人。不過這裡要談的不是便當本身，而是外觀的部分。沒錯，就是便當盒。

使用在日本百元商店賣的便宜保鮮盒，可能就是讓人產生貧窮感的主要原因。即使料理做的很美味，便當盒卻讓整體形象大打折扣。雖然不必用到高級的漆器便當盒，但既然都要帶便當了，就用可愛一點的便當盒吧！

最後是「住」。和交往對象關係變親密後，遲早會有招待對方來家裡的機會。妳應該有想像過和他二人一起到附近的超市購物、互相稱讚對方的拿手菜，享受在家約會的景象吧。這邊的重點在於超市裡的選擇。即使原本決定要買雞腿肉，但因為豬五花肉在特價而臨時決定變更菜單，才是節儉美人的作法。

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要特別注意的是結帳後，將食材裝進購物袋中的時刻！這是筆者實際的經驗，前幾天到超市買東西時，正巧看到一對情侶在把食材裝入購物袋中。當時女方採取的行動真是讓我大吃一驚！她在自助包裝區拿了5、6個半透明塑膠袋（用來裝生鮮物品的免費小袋子），悄悄放進購物袋中。她可能是想「說不定什麼時候會用到，反正是免費的就多拿幾個吧」。如我所想的，那位看似是男友的男性，傻眼到嘴巴都開了。與其說是「小氣醜女」，這種行為簡直就是貪小便宜的歐巴桑。絕對要小心不要變成小氣歐巴桑了唷。

比起「散財」，或許「小氣」要好一點，但要是太過頭的話，也只會給人不好的印象。不要當散財醜女、小氣醜女，還是立志當個「節儉美人」吧！

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