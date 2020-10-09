強積金上月人均蝕逾$5000　總資產突破1萬億　邊種基金表現最好？

【強積金表現／回報】近年環球股市表現反覆，強積金顧問公司駿隆集團最新數據指出，單計2020年9月強積金人均蝕超過5000元，令一眾有供強積金的打工仔「肉赤」。《香港01》翻查數據，整理出過去2年強積金表現及回報，究竟打工仔賺或蝕了多少錢呢？

強積金制度於2000年12月1日起實施至今已近20年，截至2020年8月總資產超過1萬億元，當中約3200億元是扣除收費後的淨投資回報。

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打工仔供強積金動輒數十年，究竟強積金回報是否真能應付退休所需？是賺還是蝕錢呢？《香港01》根據強積金顧問公司駿隆集團強積金表現指數，整理出過去2018年7月至2020年9月強積金表現，以供參考。

2018年7月至2020年9月強積金人均回報▼▼▼

2018年7月至2020年9月股票基金附屬指數表現▼▼▼

2018年7月至2020年9月混合資產基金附屬指數表現▼▼▼

2018年7月至2020年9月固定收益基金附屬指數表現▼▼▼

2001年至2019年強積金每年投資回報▼▼▼

但要注意，以上數據以整體為單位，強積金實際回報視乎個人選擇的投資組合，如高風險還是低風險等。

累積強積金平均逾40萬元 部份超100萬元

雖然強積金表現有升有跌，惟積金局表示，在2000年12月開立並持續收取供款至2019年12月底的供款帳戶，累積強積金平均42萬元；至於還有自願供款的帳戶，同時計及強制供款及自願供款，累積強積金平均超過100萬元。

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