【減肥】3大熱門飲食瘦身減重方法　營養師：不想復胖要搭配運動

管不住口慾的人，總是會想「不然給他一次胖起來之後再減好了！」減重飲食法有很多種，營養師叮噹分享3種目前最多人在使用的，限制熱量飲食法、減醣飲食法、間歇性斷食法，只要達到熱量赤字，都能緩慢地降低體重，當然搭配運動更會事半功倍！

▼三大熱門飲食減肥法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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限制熱量飲食 達熱量赤字慢慢減

最歷久不衰，也最多人用的就是限制熱量飲食法，台灣營養師叮噹說明，此飲食的核心就是製造熱量的赤字，只要算出自己的TDEE後再扣除500-1000大卡不等，再分配營養素比例的飲食規劃。TDEE必須先知道自己的基礎代謝率，再搭配輕中重的活動程度計算。這類方法速度雖然緩慢，但有效果，而且是一個可以貼近生活的飲食方式。

減醣飲食第一步 戒除精製糖

而其實每一個飲食方法，其實都是從這個飲食的核心「熱量赤字」延伸出去。前陣子熱門的減醣飲食，就是降低碳水化合物的攝取量來執行減重，將碳水比例抓在40%。台灣營養師叮噹提醒，第一步要先戒掉的是「精緻糖」，再來以全穀類、低脂肪的蛋白質、好的油質為主。如果減醣上手了，要使用「低醣飲食（碳水比例20%）」也無不可，但能維持執行的時間不久，容易失敗。

前陣子熱門的減醣飲食，就是降低碳水化合物的攝取量來執行減重，將碳水比例抓在40%。（Joe Pregadio@Unsplash）

間歇性斷食正流行 限制用餐時間

近期熱門話題，間歇性斷食法有很多種，包含整日斷食、隔日斷食、限制時間斷食。台灣營養師叮噹指出，目前研究上對於整日斷食及隔日斷食的減脂、減輕體重的效果上是肯定的。但對於限制時間的斷食（168、186、204斷食）在減輕體重上的效果則是沒有一致性，而且跟正常吃三餐限制熱量者相比，對降低脂肪的效果沒有顯著差異。

飲食內容及份量要注意 搭配運動最有效

所以使用限制時間飲食的時候，在可以進食的時間內，還是需要注意飲食的內容及份量，不要因為是可進食時間就大吃特吃，超過一天攝取量可能不瘦反胖。她也提醒，不管哪種飲食法，最重要的還是需要做到「熱量赤字」，才能順利減重，不想復胖的話，飲食再搭配上運動才會是一個好方法。

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