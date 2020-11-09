美國大選全台網民都關注？兩大台網10個熱話　學生出櫃竟揮低選戰

作為世界重要的經濟體，美國的總統大選受到了全球各地的關注。在開票期間，候選人特朗普（Trump、川普）和拜登（Joe Biden）的一舉一動也都成為許多台灣人注意的焦點。不過真的是所有台灣人都在關心美選嗎？今天就帶你從PTT、Dcard兩大社群平台的關注議題，看一看網友們都在討論什麼呢？

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# PTT：美選當前近6萬人上線讓平台大當機

從11月5日PTT的前10大熱門文章來看，其中9個與美國大選有關，包含「特朗普當選得了嗎？」、「美國大選這麼刺激？」、「質問選舉舞弊的推文被刪除」等話題，當中有不少都是預測誰會當選的祭品文，雖然是靠著發P幣登上熱門文章，但仍顯示出PTT網友對此事的關注度。

在選戰激烈的4號，PTT就曾因為同時上線人數達到將近6萬人導致過載無法登入，雖然有網友爆氣發文，抱怨「一下當機一下滿載」、「崩潰啦」。不過網站當機並沒有影響網友們對美選的關注度，像是拜登在威斯康辛州的票數翻盤很快就在平台上掀起討論，甚至登上熱門文章的第8名。

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# Dcard：「還清房貸」比「拜登翻盤」更有熱度

主要開放給大學生註冊的平台Dcard，相較之下討論美選的話題就少了很多。在5號當天的前10大熱門文章中，只有3篇與美選有關，像是「密西根州翻盤拜登可能當選」、「特朗普稱大勝拜登」，還有一篇是以「台灣人是先知嗎」為題討論特朗普遇上馬英九的「死亡之握」的。

而最熱門的則是以「我終於還清了房貸，住進了養老院」為題的文章拿下冠軍，內容主要關注在老年人看待人生的議題，和PTT的熱度第一的文章「特朗普當選得了嗎」所在意的選舉結果相比，兩者所討論的話題完全不同。

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# 到底誰更關注美選：使用族群、關注度都不同

為什麼同樣是大型社群平台，網友關注的焦點卻有這麼大的差異呢？

PTT創立於1995年，當初註冊的大學生如今多已經成為上班族。而Dcard則是在2011年上線，是近年來大學比較火紅的匿名社群平台，使用的對象也以學生居多。因此從族群方面來看，可以看出上班族較大學生而言，也更關心美國選舉的話題。

從議題討論度來分析，PTT和Dcard的網友雖然都有對美選相關的文章，但主要的差別在於數量的多寡。像PTT的10大熱門話題中與美選有關的就佔了9個，熱度相當集中。反觀Dcard在熱門上除了有關美選的文章，還有心情、食物、奇聞等不同類型的內容，可以看出Dcard網友即使在選舉期間關注的內容仍較為多元，不會只聚焦在同一議題上。

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