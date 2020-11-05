【美國大選】桑德斯超神預測選情及特朗普反應　網民嚇傻：先知

【美國大選2020／拜登Joe Biden／特朗普Donald Trump】美國大選（US Election）結果即將揭盎，現任總統特朗普（Donald Trump）與前副總統拜登（Joe Biden）選情咬緊，關鍵搖擺州點票過程可謂峰迴路轉。不過，佛蒙特州（Vermont）參議員桑德斯（Bernie Sanders）2星期前一段訪問，幾乎一字不差地預測開票走勢和特朗普的反應，被美國網民喻為「超神預言」，Twitter影片已有近2700萬觀看人次，逾34萬次轉發。

佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）10月23日的影片在網上瘋傳，不少網民認為他「預言」了大選選情。（Reuters）

今次美國總統大選，密歇根州（Michigan）、威斯康星州（Wisconsin）及賓夕法尼亞州（Pennsylvania）成為共和民主兩黨主要戰場，雙方互有領先。曾經參與民主黨初選的桑德斯早在10月23日上Jimmy Fallon主持的人氣節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，表示民主黨支持者更傾向郵寄選票，共和黨支持者則更多在大選日親身到投票站。

他在節目上預測，大選日當晚約10時，特朗普會在密歇根州、威斯康星州和賓夕法尼亞州領先，「他會在電視上說，『感謝美國人再次重選擇我，大選已結束，祝大家有美好的一天』，但當下一天開始點算郵寄選票時，拜登便會在那些州份勝出」。他又指，特朗普最後便會大罵郵寄選票制度，並指「整件事都是一場騙局」。

桑德斯「神預言」逐格睇▼▼▼

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桑德斯約2星期前的預言竟與現實十分相似，截至香港時間周四（5日）早上10時45分，點票需時的郵寄選票陸續有結果，拜登一夜之間已在威斯康星州及密歇根州反超特朗普；賓夕法尼亞州則繼續由特朗普佔優，惟無阻選情被逆轉，拜登只要再取6張選舉人票，便達到270票門檻入主白宮。特朗普團隊亦打算要求威斯康星州重新點票，並入稟法院要求密歇根州和賓州暫停點票。

桑德斯的「預測」很快在網上翻紅，引起網民瘋狂轉發，甚至形容他為「先知」，笑言「特朗普照劇本演出」、「原來是時空旅人」。

美國網民Twitter分享兩屆大選心情MEME圖 有一共通點，按圖即睇「Me voting in 2016 Vs. Me voting in 2020」對比圖▼▼▼

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