【美國大選】桑德斯超神預測選情及特朗普反應　網民嚇傻：先知

今次美國總統大選,密歇根州(Michigan)、威斯康星州(Wisconsin)及賓夕法尼亞州(Pennsylvania)成為共和民主兩黨主要戰場,雙方互有領先。曾經參與民主黨初選的桑德斯早在10月23日上Jimmy Fallon主持的人氣節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》,表示民主黨支持者更傾向郵寄選票,共和黨支持者則更多在大選日親身到投票站。

他在節目上預測,大選日當晚約10時,特朗普會在密歇根州、威斯康星州和賓夕法尼亞州領先,「他會在電視上說,『感謝美國人再次重選擇我,大選已結束,祝大家有美好的一天』,但當下一天開始點算郵寄選票時,拜登便會在那些州份勝出」。他又指,特朗普最後便會大罵郵寄選票制度,並指「整件事都是一場騙局」。

桑德斯約2星期前的預言竟與現實十分相似,截至香港時間周四(5日)早上10時45分,點票需時的郵寄選票陸續有結果,拜登一夜之間已在威斯康星州及密歇根州反超特朗普;賓夕法尼亞州則繼續由特朗普佔優,惟無阻選情被逆轉,拜登只要再取6張選舉人票,便達到270票門檻入主白宮。特朗普團隊亦打算要求威斯康星州重新點票,並入稟法院要求密歇根州和賓州暫停點票。

桑德斯的「預測」很快在網上翻紅,引起網民瘋狂轉發,甚至形容他為「先知」,笑言「特朗普照劇本演出」、「原來是時空旅人」。

美國網民Twitter分享兩屆大選心情MEME圖 有一共通點,按圖即睇「Me voting in 2016 Vs. Me voting in 2020」對比圖▼▼▼